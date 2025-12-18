Lietuvos kariai artimiausius dvejus metus bus siunčiami į keturiolika tarptautinių operacijų

Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 70 Seimo narių, balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.
Anot Seimo nutarimo, siunčiant karius į tarptautines misijas ir operacijas 2026–2027 metais prioritetai išliks tokie patys, tai yra bus tęsiamas dalyvavimas NATO, NATO sąjungininkų koalicijų ir ES vadovaujamose tarptautinėse operacijose, taip pat bus siekiama išlaikyti Lietuvos karinę mokymo operaciją Ukrainoje.
Pagal priimtą sprendimą 2026–2027 metais į NATO karinę mokymo operaciją Irake nutarta siųsti iki 50 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, į NATO vadovaujamą operaciją Kosove – iki 60, į ES operaciją Viduržemio jūroje „EUNAVFOR MED IRINI“ – iki 20, į ES operaciją „Atalanta“ – iki 30.
Taip pat planuojama siųsti iki 11 karių ir civilių į ES karines mokymo misijas Centrinės Afrikos Respublikoje ir Mozambike, pranešė Seimas.
Į ES karinės pagalbos misiją Ukrainai remti ES valstybėse narėse bus siunčiama iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, į JAV vadovaujamos koalicijos karinę operaciją „Įgimtas ryžtas“ – iki 40, į tarptautinę jūrinio saugumo užtikrinimo operaciją Hormūzo sąsiauryje – iki penkių.
Karinėje ukrainiečių mokymo operacijoje turėtų dalyvauti iki 100 Lietuvos karių ir civilių, Jungtinės Karalystės vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Ukrainos kariuomenės mokymo tikslais Jungtinėje Karalystėje „Interflex“ – dar iki 25.
Į Jungtinių Tautų tikslus ir principus, Lietuvos tarptautines sutartis ar kitas tarptautinės teisės normas atitinkančias sąjungininkų vadovaujamas ar vykdomas tarptautinės operacijas Indijos ir Ramiojo vandenynų regione sutarta siųsti iki dešimties karių ir civilių.
Į ES karinę operaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje ir į ES karinę misiją siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo bus siunčiama iki penkių karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.
Iš viso 2026–2027 metų laikotarpiu dalyvauti tarptautinėse operacijose planuojama siųsti iki 412 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų.
Naujausi komentarai