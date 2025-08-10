Ligoninei – skaudus teismo kirtis

„Noriu ir tikrai tikiu, kad grįšiu į tą ligoninę“, – teigė gastroenterologas Justas Birutis.
Ginčas prasidėjo, kai ligoninė nenupirko žadėto endoskopinio ultragarso aparato. Be jo gydytojas prašė sumažinti darbo krūvį ligoninėje iki minimalaus arba, nesant tokiai galimybei, jį visai atleisti. Tad ligoninė pasuko lengviausiu keliu ir nutraukė darbo sutartį.
„Ginčą inicijavo ne ligoninė, o gydytojas. Savo sutarties nutraukimą taip pat inicijavo gydytojas“, – nurodė Respublikinės Šiaulių ligoninės advokatė Jovita Valatkaitė.
Mediką drastiškas ligoninės sprendimas šokiravo. Lengva ranka atsisakoma reikiamo specialisto, juolab kad jį prisiviliojo panaudoję savivaldybės gydytojų pritraukimo programą. Nutraukta sutartis reiškė, kad medikui teks grąžinti už rezidentūrą kompensuotą sumą.
„Mes kaip savivaldybė, kuri skiria lėšas skatinimui, pritraukimui specialistų, visais atvejais nepalankiai vertiname, kai yra nutraukiamos sutartys“, – šnekėjo Šiaulių savivaldybės sveikatos skyriaus vedėja Viktorija Palčiauskienė.
„Čia džiugių nuotaikų tai tikrai nėra, gal ta euforija, kaip ir daug žmonių rašė palaikymą, kad gal teisybės ir yra Lietuvoje, nes pradžioje atrodė, kad viskas baigsis tiesiog mano pralaimėjimu“, – kalbėjo J. Birutis.
Teismas nusprendė, kad gydytojo atleidimas neteisėtas, tad jis turi būti grąžintas į darbą ligoninėje. Atleistam gydytojui priteisė ir beveik 50 tūkstančių eurų kompensaciją už priverstines pravaikštas.
„Buvau šokiruotas ir priblokštas, kai pamačiau, kiek pinigų ligoninės yra išleista advokatų kontorai. Buvo labai pikta ir neadekvatu todėl, kad tai nėra asmeniniai žmogaus pinigai, tai yra visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigai“, – tvirtino J. Birutis.
Bylinėjimuisi ligoninė išleido daugiau nei 30 tūkstančių eurų. Jei teismo sprendimo per 30 dienų neskųs, viso ginčas ligoninei kainuos apie 80 tūkstančių eurų.
„Kadangi vis dar nėra pasibaigęs terminas skųsti sprendimą, kol kas sprendimas skųsti ar neskųsti nėra priimtas, kol kas ligoninė svarsto“, – pabrėžė J. Valatkaitė.
Manoma, kad ligoninė savo tiesos ieškos toliau.
„Pirmą raundą Darbo ginčų komisijoje iš tiesų ligoninė laimėjo, dabar mes turime antrą raundą – teismas pasižiūrėjo į šią situaciją kiek kitaip. Aš sakyčiau: vienas – vienas“, – aiškino J. Valatkaitė.
Kad ir kaip baigtųsi teismai, gydytojas nori sugrįžti į savo darbo vietą ligoninėje. Nė motais ir nesutarimai su administracija.
„Visiškai malonu, man išėjus, aš per savaitę gaudavau po kelis, kartais po kelias dešimtis skambučių, kada klausdavo, ką daryti su tam tikrais pacientais“, – pabrėžė J. Birutis.
Tiesa, iš teismo gydytojas tikėjosi daugiau. Prieš atleidimą jis jautė spaudimą, vadovybės persekiojimą.
„Labai gaila, kad nepavyko įrodyti, jog mobingas tai buvo siaubingas, nes per aplinkui to niekaip neįrodysi – buvo audituojamas skyrius, tikrinama, ar aš nieko nepavogiau, ar nieko neišnešiau“, – nurodė J. Birutis.
Anot gastroenterologo, jis buvo išvadintas vagimi. Visiems paskleistas melas, kad medikas išnešė vienkartines medicinines priemones.
