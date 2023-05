M. Danielė apie problemą dėl rūkančių vaikų: mokyklose – jokių šunų ir kratų

Apie elektronines cigaretes ir jų žalą vaikams ir paaugliams kalbinta Morgana Danielė.

– Pasirodė siūlymas uždrausti tas elektronines cigaretes, kurių sudėtyje yra saldiklių arba cukrų. Kaip jūs vertinate tai? Esate sakiusi, kad draudimais šios problemos neišspręsime.

– Sunku vertinti, todėl, kad nepilnamečiams jau yra draudžiama rūkyti, jiems yra draudžiama parduoti. Tų draudimų, atrodytų, kad šiandien jau užtenka. Reikėtų gal susitelkti į tų, kuriuos jau turime, įgyvendinimą, jo spragas. Naujus draudimus kol kas sunku vertinti, galbūt reikėtų kompleksiškai pasižiūrėti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Vyko pasitarimas, įvairiausių institucijų atstovai kalbėjo, ką būtų galima padaryti, kokie sprendimai galimi, kad būtų sumažintas tas elektroninių cigarečių vartojimas tarp vaikų ir paauglių. Kokios padarytos išvados?

– Viena iš pagrindinių išvadų yra ta, kad jeigu norima prevencijos, tai kiekviena savivaldybė turi būti pasiruošusi investuoti. Ir ne tik tada, kai tai pasiekia antraštes, bet ir tada, kai antraštėse nėra. Kalbame ir apie tėvus, darbą su tėvais, mokytojais, ko iki šiol Lietuvoje neturėjome. Tai viena iš pagrindinių priemonių, į kurią reikia dabar investuoti. Kalbant apie pardavimų ribojimus, tai taip, iš verslo pusės buvo paminėti sprendimai dėl pardavimų nepilnamečiams, aiškinamasi, kaip internete tas ribojimas galėtų efektyviau veikti, kad vis dėlto be paso duomenų nebūtų galima tos prekės įsigyti. Švietimo įstaigos pasisako už minkštąsias priemones ir ilgalaikę mokslu grįstą prevenciją. Buvo akcentuota, kad jokių šunų mokyklose ir jokių kratų.

Ką naujo posėdyje tikrai išgirdome tai, kad ne verslai, bet būtent fiziniai asmenys, kurie perparduoda nepilnamečiui nikotino turinčius skysčius arba patį įrenginį, pasirodo, yra baudžiami labai menka pinigine bauda, kuri siekia apie 20 eurų.

Kuo kenkia elektroninės cigaretės kalbėtasi ir su gydytoja pulmonologe Rūta Paškevičiene.

Baudžiami labai menka pinigine bauda, kuri siekia apie 20 eurų.

– Dažnai vaikai apgauna tėvus, sakydami, kad „aš nerūkau, aš tiesiog garinu ir tai nėra taip kenksminga“. Ką atsakytumėte jūs?

– Ir taip, ir ne. Garinimas nuo paprastų cigarečių rūkymo skiriasi tuo, kad nėra išskiriamos degimui būdingos kenksmingos medžiagos, tokios, kaip derva. Kita vertus, garinant taip pat vartojamas nikotinas ir į organizmą patenka kitos kenksmingos medžiagos, kurių esama elektroninių cigarečių skystyje, pavyzdžiui, glicerolis arba propilenglikolis. Pastarasis yra žinomas, kaip aušinimo skysčių gamyboje naudojamas elementas.

Rūkantiems elektronines cigaretes, kaip ir rūkantiems įprastas, paūmėja astma. Su didesniais toksiniais pažeidimais man pačiai neteko susidurti, bet pasaulyje jau yra aprašoma atskira liga – EVALI. Ši liga pirmąkart aprašyta 2019 m. Tai yra plaučių pažeidimas, kuris atsiranda rūkant elektronines cigaretes, kai pacientai skundžiasi įvairiais respiraciniais simptomais – kosulius, dusuliu, taip pat būdingas pykinimas, galvos svaigimas. Atlikus kompiuterinę tomografiją, pastebimi pakitimai plaučiuose. Iki tol pacientai būna sveiki, jaunesnio amžiaus, ir vienintelis rizikos veiksnys būna elektroninių cigarečių rūkymas.

– Kokie dar neigiami poveikiai gali pasireikšti, ypač vaikams ir paaugliams?

– Pagrindinis poveikis pasijus ateityje nuo ilgalaikio vartojimo, tačiau vartojant nikotino turinčiu produktus iš karto didėja širdies susitraukimų dažnis, didėja širdies ligų rizika. Taip pat nikotinas turi neabejotiną poveikį smegenims. Jauname amžiuje, joms besivystant, nikotinas gali turėti neigiamos įtakos ir kognityvinėms funkcijoms, ir emocinei būklei. Rūkimas be abejonės didina plaučių ir kvėpavimo takų ligų rizika, tokių, kaip astma, bronchitas ir pan. Be to, kvapiosios medžiagos, esančios elektroninėse cigaretėse, gali sukelti ir alergines reakcijas.