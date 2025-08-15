Marijos vardu pavadinta 40 per Žolinę Lietuvoje gimusių mergaičių

„Marijos vardas, nebūtinai vienintelis, gali būti vienas iš sudurtinio vardo, rugpjūčio 15 dieną gimusioms mergaitėms buvo suteiktas iš viso 40 kartų“, – BNS nurodė centras.
Daugiausiai per Žolinę gimusių Marijų yra Vilniuje (16) ir Kaune (9).
Be kita ko, Lietuvoje yra ir keli vyrai, kurių vienas iš vardų yra Marija, tačiau jie gimę ne Žolinių dieną.
„Yra keli – mažiau nei penki. Turi dvigubus vardus ir antras vardas yra Marija. Tokių, kad būtų vyras Marija ir dar gimęs rugpjūčio 15-ąją, nėra“, – informavo RC.
Žolinė išskirtinė ir penkioms Lietuvoje gyvenančioms šią dieną gimusioms Žemynoms, kurios apeigas senovės baltai skyrė didžiajai deivei gimdytojai Ladai, arba Žemynai.
Pasak RC, šalyje nėra žmonių, kurių vardai būtų kitaip susiję su Žoline, pavyzdžiui, Gėlynė, Gėlynas, Žolė, Žolynas. Tačiau Gėlės vardu pavadintos 27 mergaitės ar moterys.
Kitoms šią dieną gimusioms mergaitėms dažniausiai suteikti Ievos, Gretos, Gabrielės, Viktorijos ir Lauros vardai, berniukams – Roko, Luko, Tomo, Manto ir Augusto vardai.
Rugpjūčio 15 dieną per pastarąjį šimtmetį Lietuvoje gimė 17,73 tūkst. žmonių, iš jų beveik 9,23 tūkst. moterų ir 8,5 tūkst. vyrų. Kai kurie dabar jau gali būti mirę.
Daugiausiai tokių moterų gimė 1932 metais –158, 1929-aiais – 147 ir 1945-aisiais –145, daugiausiai vyrų – 1945-aisiais – 135, 1941-aisiais – 131 ir 1932 metais – 123.
RC nurodo, kad pavyzdžiui, seniausias gimimas rugpjūčio 15-ąją randamas 1881 metais.
Bažnyčių varpais ir žolynų puokštėmis lydima Žolinė ypatingai minima Vabalninko Žolinės aikštėje. Šį vardą ji gavo 1990 metais, nes tą dieną miestelio Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje vyksta pagrindiniai parapijos atlaidai.
Tarp gyvenviečių artimiausi Žolinei pavadinimai yra Saulažilių (Klaipėdos raj.) ir Žoliškių (Pasvalio raj.). Gatvių su įvairiomis žolėmis susijusių pavadinimų yra per 140, daugiausiai – Jonažolių, Raktažolių, Ugniažolių, Žolyno ir Žolynų.
