Medikai apie ministerijų mainus: būtų didelė klaida

Plačiau šia tema pakomentavo Lietuvos gydytojų sąjungos vadovas Liutautas Labanauskas.
– Ar medikai sutiktų, jog „Nemuno aušra“ valdytų Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM)?
– Reikia pabaigti tas pereinamųjų taurių dalybas ir vieną kartą imtis darbo. Pirmiausia, niekas neturi nieko prieš pačią partiją „Nemuno aušrą“ – ją išrinko Lietuvos žmonės, tai yra jų pasirinkimas. Reitingai nėra labai blogi, bent jau taip rodo apklausos. Todėl nelabai suprantu, kodėl dabar kažkas bando diskutuoti apie pačią partiją.
Bet yra kita, blogesnė situacija. Praėjo metai, buvo užstrigimų su ministerijomis, bet dabar viskas atsistatė. Mes su SAM esame susiplanavę darbus – dėl eilių, priemokų ir panašiai. Pateikti teisės aktai. Tai kaip galima įsivaizduoti, kad staiga vėl keistųsi ministerijos vadovybė? Ateitų kiti vadovai, kurių planų mes nežinome. Kalbėti apie tęstinumą šioje situacijoje net nėra prasmės. Reikia pradėti darbus ir juos tęsti. Mano manymu, būtų didelė klaida, jeigu dabar vėl vienai ar kitai koalicijos partijai atiduotų SAM.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Suprantu, kad jums tiesiog sutriktų visi suplanuoti darbai?
– Tada galbūt priimame sprendimą, kad SAM jokių pasikeitimų nereikia.
– Ar įsivaizduojate, kad medikai galėtų išeiti į gatves ir sakyti, jog su šita partija nedirbs?
– Nesame darę tokios apklausos tarp gydytojų, nes tokios būtinybės nebuvo. Jei reikėtų – galėtume ją atlikti ir pateikti savo nuomonę. Bet pasikartosiu tai, ką sakėme anksčiau formuojant koaliciją – tai yra partiniai reikalai. Mes esame medikai, gydytojai, mūsų darbas – gydyti žmones. Nenorėtume, kad suplanuoti geri darbai būtų sugriauti. Jei taip nutiktų, reikėtų pripažinti, kad valdžia nenori daryti pokyčių sveikatos apsaugoje.
Sveikatos apsaugos tikslas – gydyti žmones, o ne eiti į gatves.
– Per kultūros protestus buvo keliami vertybiniai klausimai. Ar tokių didelių vertybinių klausimų yra sveikatos apsaugos srityje?
– Negalima lyginti skirtingų sričių. Kultūroje daug kūrybos, idėjų, diskusijų, bet sveikatos apsauga – tai žmonių sveikata. Nelabai suprantu, kaip gali būti vertybiniai projektai, trukdantys gydytojams dirbti. Sveikatos apsaugos tikslas – gydyti žmones, o ne eiti į gatves.
– Kiek užtrunka, kol, pasikeitus valdžiai, randate bendrą kalbą su ministerija ir galite tęsti darbus?
– Praeitoje Vyriausybėje visą kadenciją taip ir nepadarėme darbų, nes ministerija nežinojo, ką nori daryti.
