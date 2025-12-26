Iki savivaldos rinkimų – nauji „Nemuno aušros“ užmojai

Šiuo metu 85 narius turinti frakcija yra trečia pagal dydį Europos Parlamente (EP).
Jai priklauso Prancūzijos „Nacionalinis sambūris“, Vengrijos premjero Viktoro Orbano vadovaujama partija „Fidesz“, Čekijos ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujama partija ANO („Taip“), Italijos kraštutinių dešiniųjų partija „Lega“ („Lyga“), taip pat Ispanijos kraštutinių dešiniųjų partija „Vox“ ir kitos.
Praėjusiais metais įkurtai antiimigracines, euroskeptiškas pažiūras turinčiai politinei jėgai nė vienas Lietuvos politikas kol kas neatstovauja.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis BNS tikino, kad partija yra sulaukusi „Patriotų už Europą“ kvietimo prisijungti.
„Su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu (Szijjartu (Pėteriu Sijartu) – BNS) pakankamai daug bendrauju. Jie jau prieš kuriant mūsų partiją klausė, ar norėtumėm-nenorėtumėm jungtis. Kada vyko Europos Parlamento rinkimai, irgi buvo kvietimas dalyvauti rinkimuose, bet mes paaiškinome, kad partija nėra įkurta, nepraėjęs laiko tarpas, kad ji galėtų dalyvauti“, – aiškino R. Žemaitaitis.
„Nemuno aušra“ įkurta 2024-aisiais, tais pačiais metais vyko EP rinkimai.
Pasak R. Žemaitaičio, dėl prisidėjimo prie europinės partijų šeimos turėtų spręsti partijos taryba.
„Bet jeigu nuspręsime eiti, tai čia kitais metais geriausiu atveju, kokį balandį, gegužę...“, – kalbėjo jis.
„Šimtu procentų, aš manau, kad apsispręsime iki savivaldos rinkimų“, – patikino politikas.
„Patriotai už Europą“ manifeste nurodoma, jog ši jėga tiki „Europa, sudaryta iš stiprių ir suverenių tautų, kurios laisvai bendradarbiauja per teisėtas institucijas, gina savo sienas ir piliečius, saugo kultūrinę tapatybę ir išlieka nepriklausomos nuo išorinio spaudimo“.
