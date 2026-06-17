Meteorologai: pastarosiomis dienomis kai kur prilijo mėnesio norma

„Vietomis vis pasitaikydavo smarkaus lietaus (kurio intensyvumas ≥15 mm per ≤12 val.). Dalyje vietovių buvo išmatuota viso mėnesio kritulių norma“, – feisbuke rašė meteorologai.
Kaip rodo turimi duomenys, daugiausia kritulių nuo birželio 13 d. 9 val. iki 17 d. 9 val. (t. y., per 4 paras) iškrito:
Rokiškyje – 63,2 mm (tai sudaro net 93 proc. birželio mėn. normos);
Skuode – 58,1 mm (net 116 proc. mėnesio normos);
Laukuvoje (Šilalės r.) – 53,2 mm (79 proc.);
Plungėje – 45,1 mm (74 proc.);
Jonavoje – 45,1 mm (64 proc.);
Šakiuose – 43,3 mm (63 proc.).
„Artimiausiomis savaitės dienomis bus šilčiau ir sausiau, palis tik vietomis“, – prognozavo sinoptikai.
Ketvirtadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas vakarų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra 8–13 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 10–15, dieną 23–28, Kuršių nerijoje apie 21 laipsnį šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 17 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis iki 35–54 cm. Aukščiausiai vandens lygis kilo Minijoje ties Kartena – iki 120 cm per parą. Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 14–19, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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