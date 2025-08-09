 Mindaugas Sinkevičius – apie 275-ąjį Jonavos gimtadienį: laukia dar ne vienas renginys

Mindaugas Sinkevičius – apie 275-ąjį Jonavos gimtadienį: laukia dar ne vienas renginys

2025-08-09 10:24 klaipeda.diena.lt inf.

Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius pranešė apie 275-ojo Jonavos gimtadienio renginius.

„Rugpjūčio 8-oji – ypatinga diena Jonavai. Mūsų miestas įkurtas lygiai prieš 275-ius metus.

Šią sukaktį paminėjome Joninių slėnyje vykusiame Pažaislio muzikos festivalyje, kur atidengėme ir naują, simbolinį kūrinį – jonaviečio dailininko Leonido Alekseiko nutapytą miesto įkūrėją Marijoną Zabielaitę-Kosakovskienę.

Tikslaus jos atvaizdo istorija neišsaugojo, todėl menininkas jį sukūrė remdamasis savo fantazija ir istoriniais pasakojimais. Norintys pamatyti paveikslą gyvai, tai galės padaryti užsukę į Jonavos krašto muziejų.

Dėkoju menininkui, muzikos kūrinius pristačiusiems atlikėjams ir visiems, kurie šį vakarą buvo kartu. Tačiau 275-osios sukakties minėjimas nesibaigia – laukia dar ne vienas renginys, o rugsėjo 6-ąją turėsime ir įspūdingą miesto šventę. Detali jos programa bus paskelbta jau kitą savaitę“, – feisbuke informavo Jonavos meras.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
miesto gimtadienis
šventė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Smulkmė
Kaip TV, ar gerai rodo?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų