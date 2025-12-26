Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo mokymuose šiemet dalyvavo per 145 tūkst. gyventojų

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) duomenimis, specializuotus nuotolinius kursus baigė per 132 tūkst. asmenų, o dar 13 tūkst. piliečių dalyvavo įvairios trukmės kontaktiniuose mokymuose.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas akcentuoja, kad piliečių švietimas ir pasirengimas krizinėms situacijoms yra nuosekli valstybės stiprinimo dalis. Todėl, anot jo, mokymai bus aktyviai organizuojami ir kitąmet.
„Siekiame, kad piliečiai žinotų valstybės veikimo algoritmus mobilizacijos ar kitų valstybei kritinių situacijų metu, todėl džiaugiamės augančiu svetainės mobilizacijosmokykla.lt naudojimu, didėjančiu dalyvavimu specializuotuose kursuose. Kitąmet mokymus visuomenei tęsime, todėl kviesime piliečius sekti informaciją Krašto apsaugos ministerijos ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento svetainėse bei aktyviai registruotis į mokymus“, – pranešime cituojamas T. Godliauskas.
Šiemet Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (MPPD ) koordinuojamus 8 valandų trukmės atsparumo hibridinėms grėsmėms mokymus išklausė beveik 1,5 tūkst. asmenų, dar beveik 4 tūkst. piliečių baigė pilietinio pasipriešinimo modulio mokymus.
Didelio susidomėjimo sulaukė ir nuo rugsėjo pradėti vykdyti 4,5 valandos trukmės Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų mokymai. Per 3 mėnesius šiuos mokymus išklausė 7,5 tūkst. asmenų.
