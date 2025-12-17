Vyriausybės patvirtintame plane – dėmesys pilietiniam pasipriešinimui, atsparumo stiprinimui

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), šiame su kitomis ministerijomis parengtame plane numatytos keturios veiklos kryptys: atsparumo stiprinimas, pilietinės valios stiprinimas, žinios ir įgūdžiai, reikalingi neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui bei žinios ir įgūdžiai, reikalingi ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui.
Patvirtintame ketverių metų plane numatytos 44 priemonės, tarp kurių – mokymų programų rengimas ir įgyvendinimas, priešiškų žvalgybos tarnybų naudojamų verbavimo metodų atpažinimo didinimas visuomenėje, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimo į visuotinę gynybą didinimas.
Taip pat – jaunuolių savanorystės skatinimas, pilietinių akcijų rengimas, Šaulių sąjungos tinklo plėtra, antikorupcinę aplinką stiprinančių mokymų rengimas, diasporos įsitraukimo į pilietines veiklas skatinimas, piliečių pasirengimo ekstremalioms situacijoms ugdymas.
„Šiandieninė saugumo aplinka reikalauja atsparios ir pasirengusios visuomenės, kuri pirmiausia prasideda nuo sąmoningo ir pasirengusio piliečio. Visapusišką požiūrį atspindinti ilgametė strategija leis nuosekliai stiprinti žmonių žinias, pilietinę valią ir gebėjimą veikti valstybės labui tiek kasdienėse, tiek krizinėse situacijose“, – pranešime cituojamas ministras Robertas Kaunas.
Anot KAM, šiuo planu siekiama „visapusiškai pažvelgti į pilietį, akcentuojant atskiras tikslines auditorijas, taip pat daugiau dėmesio skirti regionams ir kognityvinio supratimo stiprinimui“.
Numatoma, kad planą kartu su ministerijomis įgyvendins nevyriausybinės organizacijos, kariuomenė, Lietuvos šaulių sąjunga, kitos institucijos ir organizacijos.
Toks planas rengiamas antrą kartą, pirmasis buvo skirtas 2023–2025 metų laikotarpiui.
