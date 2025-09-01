NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Jos duomenimis, rugpjūčio 27 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti ir palydėti krovininį rusų orlaivį AN-124, skridusį iš Kaliningrado srities per tarptautinę oro erdvę ir grįžusį į ją.
Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Tą pačią dieną Aljanso oro policija palydėjo du šturmo lėktuvus SU-24, jie pakilo iš Kaliningrado eksklavo ir į jį grįžo.
Pasak ministerijos, orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
