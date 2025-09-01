 NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2025-09-01 18:13
BNS inf.

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių
NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / L. Balandžio nuotr.

Jos duomenimis, rugpjūčio 27 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti ir palydėti krovininį rusų orlaivį AN-124, skridusį iš Kaliningrado srities per tarptautinę oro erdvę ir grįžusį į ją.

Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Tą pačią dieną Aljanso oro policija palydėjo du šturmo lėktuvus SU-24, jie pakilo iš Kaliningrado eksklavo ir į jį grįžo.

Pasak ministerijos, orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

Šiame straipsnyje:
nato naikintuvai
Rusijos orlaiviai
Krasšo apsaugos ministerija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų