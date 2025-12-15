NATO naikintuvai septynis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Ministerijos teigimu, gruodžio 9, 11 ir 14 dienomis NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti naikintuvo SU-30. Jis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities ir po kurio laiko grįžo į ją.
NATO naikintuvai taip pat du kartus – gruodžio 11-12 dienomis – kilo atpažinti žvalgybinių lėktuvų IL-20, kurie taip pat skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal į ją.
Gruodžio 12 dieną sąjungininkų orlaiviai taip pat skrido atpažinti transporto lėktuvo IL-76, kuris su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu iš Kaliningrado srities ir atgal ją.
Gruodžio 14 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti transportinio lėktuvo AN-72 ir dviejų naikintuvų SU-35.
Dauguma orlaivių skrido be įjungtų radiolokacinio atsakiklio, be skrydžių planų, nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
