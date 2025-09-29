NATO naikintuvai penkis kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Praėjusį ketvirtadienį naikintuvai skrido atpažinti trijų rusų naikintuvų MIG-31, vieno SU-30 ir vieno SU-35. Jie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į pagrindinę Rusijos dalį.
Penktadienį naikintuvai buvo pakelti tris kartus.
Pirmąsyk NATO lėktuvai skrido atpažinti SU-35, kuris keliavo iš Kaliningrado srities ir į ją grįžo, antrą kartą – keturių MIG-31 ir dviejų SU-30, kurie skrido iš pagrindinės Rusijos dalies į Kaliningrado sritį, o trečiąkart – transportinio lėktuvo An-72, skridusio iš pagrindinės dalies ir grįžusio atgal.
Šeštadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno taktinio žvalgybinio orlaivio SU-24MR ir dviejų naikintuvų SU-33.
Visi orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, dauguma jų radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
(be temos)
(be temos)