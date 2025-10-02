Neapsigaukite: fiksavo platinamus apgaulingus laiškus Seimo komiteto ir Laisvės partijos vardu

Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija, rugsėjo 18 dieną Laisvės partijos vardu buvo platinamas apgaulingas laiškas, skirtas piliečiams, o rugsėjo 22 dieną NSGK vardu buvo platinamas laiškas, skirtas savivaldybėms.
„NSGK atveju buvo sukurta visiškai nauja pašto dėžutė, o Laisvės partijos – perėmus realias dėžutes, laiškas buvo išplatintas tiesiogiai iš jų domeno“, – pranešime cituojamas NKSC direktorius Antanas Aleknavičius.
„Šie apgaulingi laiškai išsiskiria tuo, kad neturi įprastų sukčiavimui būdingų požymių. Vienintelis indikatorius buvo specialiai sukurta netikra NSGK pašto dėžutė“, – teigia jis.
NKSC duomenimis, laiškai buvo siunčiami iš elektroninio pašto adreso „Lietuvos Respublikos Seimas <…>@nsgk.info“ bei kelių skirtingų Laisvės partijos elektroninio pašto adresų.
Siekiant įtikinti gavėjus, laiškuose buvo panaudoti oficialūs logotipai, Seimo rekvizitai ir suklastotas „dokumento“ numeris.
Apgaulinguose laiškuose, anot NKSC, savivaldybių administracijos buvo kviečiamos organizuoti gyventojų apklausas su prašymu pateikti informaciją dėl tariamo Lietuvos piliečių dalyvavimo taikos palaikymo misijoje Ukrainoje.
Savivaldybių atstovams laiškuose buvo meluojama, kad jie turi įvykdyti visuomenės apklausą 2025 metų rugsėjo 22–30 dienomis. Taip pat savivaldybių atstovai buvo raginami pasitelkti oficialius savivaldybių komunikacijos kanalus – interneto svetaines, socialinius tinklus ir vietinę žiniasklaidą.
Panašaus turinio laiškai buvo siunčiami ir prisidengiant Laisvės partijos vardu.
Dėl šios situacijos NKSC susisiekė su NSGK ir Laisvės partija, remiantis jų pateikta informacija, patvirtinta, kad laiškų turinys yra suklastotas, nes nei viena iš minėtų institucijų šiuo metu tokios veiklos nevykdo.
„NKSC atkreipia dėmesį, kad kritiškas gaunamų laiškų vertinimas yra veiksmingiausia apsauga nuo socialinės inžinerijos. Pastebėjus įtartinai atrodančius laiškus su tokiais ar panašiais požymiais, gyventojams rekomenduojama tokių pranešimų neatidaryti, nespausti nuorodų ir neatsakyti siuntėjui“, – akcentuojama pranešime.
