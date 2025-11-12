Seimo komitetas siūlo numatyti kelių mokesčio lengvatą žemdirbiams

Trečiadienį šio komiteto nariai pritarė parlamentaro Kęstučio Mažeikos pasiūlymui atleisti žemės ūkio produkcijos pervežimui naudojamas transporto priemones nuo prievolės mokėti mokestį už judėjimą magistraliniais keliais.
„Šis mokestis ženkliai padidina žemės ūkio veiklos sąnaudas, mažina jo konkurencingumą. Tai neigiamai atsiliepia ne tik ūkininkams ir perdirbėjams, bet ir vartotojams, nes didėja pagrindinių maisto produktų kainos. Be to, padidėję transportavimo kaštai neigiamai paveikia šalies žemės ūkio produkcijos konkurencingumą užsienio rinkose“, – sakė iniciatyvos autorius, Seimo Kaimo reikalų komiteto narys demokratas Kęstutis Mažeika.
Jo nuomone, derlių pervežantiems žemdirbiams turėtų būti taikoma išimtis.
Pasiūlymą palaikė ir Kaimo reikalų komiteto posėdyje dalyvavęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
„Palaikome iniciatyvą. Pavyzdžiui, šią vasarą buvo ilgas lietingas laikotarpis, kai reikėjo vežti grūdus džiovinti. Todėl sąnaudos irgi buvo didesnės“, – pastebėjo A. Palionis.
Pasiūlymą dėl kelių mokesčio lengvatos žemdirbiams, taip pat ir istorinėms transporto priemonėms Kaimo reikalų komitetas perdavė svarstyti parlamentiniam Ekonomikos komitetui.
Kaip ELTA jau skelbė, Seimas šių metų kovo mėnesį pradėjo svarstyti parlamentaro Antano Nedzinsko pateiktas įstatymo pataisas, siūlančias istorinėms transporto priemonėms panaikinti prievolę mokėti naudotojo mokestį važiuojant magistraliniais keliais. Parlamentaro teigimu, istoriniai automobiliai skirti edukaciniams tikslams, jie nedaro reikšmingos žalos kelių būklei.
Beje, Vyriausybė nepritarė šiam A. Nedzinsko siūlymui.
„Siekiant išlaikyti, gerinti ir plėsti valstybinės bei vietinės reikšmės kelių tinklą, būtina užtikrinti pakankamą kelių naudotojo mokesčio surinkimą. Įstatymo projekto rengėjų iniciatyva, kuria siūloma išplėsti asmenų, atleidžiamų nuo kelių naudotojo mokesčio už naudojimąsi magistraliniais keliais, ratą, prieštarauja efektyvaus kelių infrastruktūros plėtros, priežiūros ir remonto finansavimo principams“, – savo nutarime pažymi Vyriausybė.
Jos teigimu, tokios nuostatos mažintų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų surinkimą, tai turėtų neigiamų pasekmių kelių būklės gerinimui.
