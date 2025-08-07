Netikėtai mirusi pilotė, operos solistė Ieva Liekytė Kaune išlydėta į paskutiniąją kelionę

Atsisveikinimas su I. Liekyte jau nuo pat ryto vyko jos gimtajame mieste Kaune, laidojimo namuose „Rekviem“. Vidurdienį ji išlydėta į Karmėlavos kapines.
Kaip ir anksčiau prašė I. Liekytės artimieji, dauguma susirinkusiųjų jos atminimą pagerbė baltų rožių žiedais.
Jaunos moters mirties priežastis neįvardijama. Yra žinoma, kad ji mirė rugpjūčio 1 dieną.
Po netekties jautriai prabilo jaunos moters kolegos ir bendražygiai
Kaip anksčiau skelbė „Delfi“, pasklidus žiniai apie I. Liekytės mirtį, jautriais žodžiais ir prisiminimais apie ją buvo pasidalinta Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mus paliko Ieva Liekytė – aktyvi pilotė, atsidavusi instruktorė, nepaprastai šilta ir palaikanti kolegė.
Jos indėlis į aviacijos bendruomenę buvo neįkainojamas – Ieva įkvėpė, mokė ir padrąsino daugelį mūsų.
Tegul jos meilė dangui ir žmonėms lieka mūsų atmintyje. Užuojauta artimiesiems, draugams ir visiems, kurie ją pažinojo.
Ilsėkis ramybėje, Ieva“, – buvo rašoma kolegų įraše.
I. Liekytės mirtis skaudžiai sukrėtė ir ją artimai pažinojusią Juditą Leitaitę. Ji – buvusi Ievos dainavimo mokytoja.
Tiesa, kalbėdama su „Delfi“ J. Leitaitė teigė, kad nors Ieva ir buvo baigusi dainavimo studijas, gyvenimas ją vis labiau vedė dangun. Skraidymas moteriai tapo ne tik aistra, bet ir mylima jos profesija.
„Vis dėlto, ji buvo be galo pamėgusi skraidymą. Nuolat kviesdavo mane paskraidyti, bet taip ir nepasiryžau. Mano pianistas Jurijus Suchanovas su ja dar skrido, o kai pasakiau jam šią žinią, jis negalėjo patikėti“, – su skausmu balse dalijosi pašnekovė.
Ievos šviesi energija, pasak mokytojos, šildė visus aplinkinius. Su ja visada norėjosi būti, nes ji skleidė tik gerą nuotaiką.
„Dabar vartau visus įrašus ir nesuprantu, kas nutiko – ar ji nukrito, ar kažkas kitas atsitiko. Visada laukdavau jos atvykstant. Tai buvo tas žmogus, su kuriuo norėjosi būti, nes juk ne su visais taip norisi“, – kalbėjo L. Leitaitė.
Jautriais prisiminimais taip pat dalijosi Europos bei pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas Jurgis Kairys. Vyras „Delfi“ papasakojo apie jųdviejų su Ieva pažintį ir kurtą ryšį.
Dangų raižė ne tik savo malonumui
Kaip jau minėta, I. Liekytė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė operinį dainavimą, tačiau labiau nei jos balsas žavėjo neeilinis merginos pomėgis. Ieva pilotavo lėktuvus, drąsiai skraidė danguje ir pakilti arčiau saulės kvietė net nepažįstamuosius.
Ieva skraidė ne vien tik savo malonumui, ji aviacijos teikiamais džiaugsmais dalijosi ir su keleiviais. Moteris neslėpė, kad daugelis keleivių nustebdavo išvydę jauną pilotę ir dar moterį, bet čia pat anksčiau kalbėdama su „Delfi“ pasidžiaugė, kad skraidančių moterų – vis daugiau.
I. Liekytė taip pat pasakojo, kad didelę dalį vaikystės praleido aerodrome. Matydavo, kaip skraido tėtis, vėliau ir brolis.
„Tokia mintis, kad skraidysiu ir aš, nekildavo. Kai buvau septyniolikos, labai spontaniškai kilo klausimas: „Ar galėčiau ir aš pabandyti?“ Mintyse tyliai galvojau: „Gerai, nepavyks, tai nepavyks, neskrisiu, tai neskrisiu“.
