Netylant diskusijai dėl premjero disertacijos, prezidentas ragina leisti Sinkevičiui dirbti

„Žmonės, duokime žmogui pradėti dirbti. Ar jis dabar turės aiškintis keletą mėnesių dėl to, ar jis parašė tinkamą ar netinkamą disertaciją? Tegul jis pradeda įrodinėti, ką jis geba kaip premjeras. To iš jo reikalaukime“, – žurnalistams Klaipėdoje šeštadienį sakė šalies vadovas.
„O disertacijos, kurios nebuvo įdomios iki dienos X, kuomet ponas Mindaugas Sinkevičius tapo premjeru ir tapo staiga labai įdomios kitą dieną, man kelia abejonių, vardan ko čia viskas vyksta“, – kalbėjo jis.
Anot G. Nausėdos, „yra gerų disertacijų, yra blogų disertacijų“, tačiau jis nevertins Vyriausybės vadovo rašto darbo „kaip kai kurie politologai, kurie neskaitė disertacijos“, o „jau įvertino ją kaip silpną“.
Apie šią situaciją paklaustas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcentavo, kad daktaro laipsnį M. Sinkevičiui suteikė aukštoji mokykla, kuri turėjo atsakingai įvertinti jo pateiktą darbą.
„Daktaro laipsnį ne pats premjeras sau skyrė, jį skyrė institucija. Čia yra klausimas. Jeigu ten buvo kažkokių citavimo klaidų, ar įtarimų plagiatu, kodėl tas buvo pražiūrėta, – žurnalistams šeštadienį partijos suvažiavime sakė europarlamentaras. – Manau, kad pirmiausia mokslo institucija, būtent ISM universitetas turi atsakyti į šiuos klausimus.“
BNS skelbė, kad šią savaitę Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje ir persiuntė jį ISM vadybos ir ekonomikos universitetui.
ISM savo ruožtu teigia, kad jis bus vertinamas ir nagrinėjamas pagal universitete galiojančią tvarką, universiteto Etikos komisija per dešimt kalendorinių dienų turės nuspręsti, ar skundas bus nagrinėjamas.
Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose keliami klausimai dėl M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias epizodas – dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos.
Savo ruožtu pats premjeras šią savaitę tikino esantis ramus, kad darbą rašė pats, o jei ir bus pradėtas tyrimas dėl disertacijos – šis pasibaigs palankiai jo naudai.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
Naujausi komentarai