NKVC vadovas apie į Lietuvą įskridusį droną: tai truko apie gerą pusvalandį

„Tai truko apie gerą pusvalandį, (dronas – ELTA) įskrido iš Baltarusijos, kiek mums dabar žinoma. Ta trajektorija buvo piečiau, sakykim, Vilnius, Lentvaris, Trakų rajonas ir galiausiai atsidūrė Kaišiadorių rajono pietinėje dalyje. Tai praktiškai ties riba su Kauno mariomis ir ten jis buvo sėkmingai neutralizuotas“, – LRT radijui antradienio rytą nurodė V. Vitkauskas.
Pasak jo, šiuo metu renkamos numušto bepiločio orlaivio nuolaužos, siekiant nustatyti jo kilmę ir skrydžio tikslą.
„Reikia dabar įvertinti situaciją, surinkti visas nuolaužas, nustatyti, kas tai buvo per objektas, koks buvo tikslas skrydžio trajektorija – iš kur kilo, iš kur planavo atakuoti, jei tai buvo kovinis (dronas – ELTA)“, – pažymėjo NKVC vadovas.
ELTA primena, kad antradienį naktį Vilniaus ir Kauno apskrityse buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus – buvo pastebėtas dronas. Tikėtinas oro pavojus atšauktas, kai jis buvo sunaikintas NATO naikintuvo.
Nors pagal pirminę informaciją dronas galėjo būti sunaikintas Alytaus rajone, ties Navasiolkų kaimu, kiek vėliau NKVC patikslino, kad jis numuštas ties Pratkūnų kaimu Kaišiadorių rajone.
Preliminariais duomenimis, dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos.
Kiek po vidurnakčio pirmiausia gyventojams Vilniuje, Trakuose, Elektrėnuose, o vėliau – ir Kauno apskrityje mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragino nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų.
Skelbiama, kad dėl galimo oro pavojaus į Vilniaus oro uostą nežymiai vėlavo du skrydžiai: iš Antalijos ir Reikjaviko.
Į Lietuvos oro erdvės pažeidimą sureagavo ir Suomijoje su darbo vizitu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda. Socialiniame tinkle „X“ jis pranešė, kad NATO naikintuvai sunaikino bepilotį orlaivį, ką tik įskridusį į Lietuvos oro erdvę.
„Dėkoju sąjungininkų personalui už operatyvią reakciją. Rusijai stiprinant agresiją prieš Ukrainą, toks pasirengimas mūsų regionui yra gyvybiškai svarbus. Kartu su NATO sąjungininkais Lietuva gins savo oro erdvę“, – pažymėjo valstybės vadovas.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą, rugsėjo 13 d., oro pavojus paskelbtas Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone.
Gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastimi Lietuvos kariuomenė įvardijo fiksuotas radarų atžymas, turinčias bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, tačiau vėliau pranešta, kad NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai nustatė, jog atžymos buvo paukščių būrys. Galimas pavojus statusus „Geltona“ truko apie 38 minutes.
Anksčiau, birželio 13 d., oro pavojus buvo paskelbtas Vilniaus apskrityje.
Iš pradžių gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastimi Lietuvos kariuomenė įvardijo stebimą radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, tačiau vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad taikinys buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
Anksčiau, gegužės 21 d., oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus.
Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
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