NKVC vadovas: pastaroji naktis – intensyviausia per lapkritį

Anot jo, pastarąją parą balionai užfiksuoti ir Latvijos oro erdvėje.
„Turėjome turbūt intensyviausią naktį per visą šitą mėnesį, per lapkritį, nes paleidimai meteorologinių balionų prasidėjo apie 5 valandą vakaro iš Baltarusijos ir tęsėsi iki 2 valandos ryto“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
NKVC vadovo teigimu, fiksuota per 40 kontrabandiniams balionams būdingų atžymų.
„Uždarymas oro erdvės buvo toks sąlygotas dėl būtent tokio ilgo masto ir intensyvumo paleidimų meteorologinių balionų ir todėl reikėjo uždaryti iš pradžių vieną kartą apie penkias valandas ir paskui dar pratęsti“, – teigė V. Vitkauskas.
Pastarojo teigimu, kol kas nėra aiškios aplinkybės, kaip kontrabandiniai balionai pasiekė Latvijos oro erdvę, tačiau šie fiksuoti ir kaimyninėje šalyje.
„Kas turbūt irgi svarbu labai pažymėti, kad turbūt šita visa ataka peraugo net ir į platesnį mastą geografinį ir mūsų kaimynai latviai taip pat irgi sulaukė mūsų žiniomis per 30 atžymų savo radaruose“, – kalbėjo NKVC vadovas.
„Taigi matom, kad režimas plečia geografiją ir dabar mes jau turim ne vien tiktai mūsų nacionalinę problemą, bet jau ir tampa regionine problema“, – pridūrė jis.
V. Vitkausko teigimu, pirmadienį turėtų būti priimti sprendimai dėl regiono atsako.
Iki šio ryto rasti šeši balionai, jų paieškos tęsiamos.
Atšaukti 18 skrydžių, 10 – leidosi kitur
Bendrovės Lietuvos oro uostai (LTOU) komunikacijos vadovė Vitalija Ročė teigė, jog dėl kontrabandinių balionų grėsmės sekmadienio vakarą bei naktį Vilniuje buvo atšaukti 18 skrydžių, 10 leidosi kitose oro uostuose.
„Turėjom ir tokį atvejį, kai kilo iš Kauno oro uosto iš Vilniaus turėjęs skristi skrydis. (...) dėl oro erdvės ribojimų buvo atšaukta 18 skrydžių, 10 skrydžių, turėjusių leistis Vilniaus oro uoste, leidosi kituose oro uostuose – septyni leidosi Kaune, vienas leidosi Varšuvos oro uoste ir dar du Rygos oro uoste“, – pirmadienį LRT radijui sakė V. Ročkė.
Jos teigimu, daugiau nei 1,3 tūkst. keleivių, nusileidusių Kaune, grįžo į sostinę autobusais, tuo metu nusileidę kituose oro uostuose turėtų grįžti šiandien vėliau.
„Planuojama, kad atvyks į Vilniaus oro uostą šiandien kiek vėliau. Bus pavėlintas laikas“, – teigė LTOU atstovė.
„Taip pat apie 11 skrydžių dėl laikinų ribojimų išskrido šiandien anksti ryte, jų pavėlintas išvykimo laikas. Ir dar keturi skydžiai, apie 600 keleivių, jau laukia savo skrydžių ir išvyks šiandien (pirmadienį – BNS) vėlesniu laiku“, – pridūrė V. Ročkė.
BNS rašė, kad pastarąją parą dėl kontrabandinių balionų grėsmės buvo du kartus sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas.
Oro uostas buvo uždarytas nuo 18.55 val. sekmadienį iki 00.25 val. bei nuo 1.40 val. iki 3.25 val. pirmadienį.
LTOU praneša, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją šią savaitę atidarė.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai grįžti į Lietuvą nėra išleidžiami.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę sakė, kad kontrabandiniai balionai yra nauja Lietuvos realybė, tačiau pabrėžė, kad jei įskridimai kartotis, sieną gali būti vėl uždaryta.
