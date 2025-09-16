NKVC: vasarą Lietuvoje nukritę dronai buvo agresorės Rusijos paleisti į Ukrainą

„Šiuo metu turimi tyrimo duomenys leidžia toliau laikytis pirminės versijos, kad dronai, nukritę Lietuvoje, buvo paleisti agresorės Rusijos į Ukrainą ir į Lietuvos teritoriją pateko atsitiktinai“, – nurodė NKVC.
Centras pažymėjo šiuo klausimu pateikiantis oficialią konsoliduotą Lietuvos tarnybų ir institucijų informaciją.
„Atliekant tyrimą Generalinė prokuratūra bendradarbiauja su šalies institucijomis ir tarptautiniais partneriais, kad tyrimas būtų atliktas objektyviai, išsamiai ir kuo greičiau baigtas. Viešai pateikiamos anoniminių šaltinių interpretacijos klaidina visuomenę“, – pažymėjo NKVC.
Taip centras reagavo į naujienų portalo „Delfi“ antradienio vakarą paskelbtą publikaciją, kurioje rašoma, kad liepos pabaigoje virš Vilniaus skridęs ir Gaižiūnų poligone Jonavos rajone nukritęs dronas buvo paleistas iš Baltarusijos.
Remdamasis „gerai informuotais šaltiniais“, portalas pranešė, kad tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kuria siekta patikrinti oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą.
Kaip rašė BNS, liepą į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido du dronai „Gerbera“. Vienas jų, po kelių dienų paieškų surastas Gaižiūnų poligone, nešė 2 kilogramus sprogmenų.
Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta.
Gaižiūnuose su sprogmenimis rastas dronas tiriamas kaip atskiras epizodas Generalinės prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminiame tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras.
Prokuratūra „Delfi“ nurodė, kad įvykis tebėra tiriamas, renkami ir analizuojami reikšmingi duomenys.
Po šių įsibrovimų Lietuva ėmėsi veiksmų stiprinti šalies oro gynybai. Oro erdvę pastaruoju metu pažeidus ir dronams Lenkijoje, Rumunijoje, NATO paskelbė misiją „Eastern Sentry“, kuri sustiprins šalių gynybą, ypač rytiniame Aljanso flange.
