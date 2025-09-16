 Žiniasklaida: liepą Lietuvoje nukritęs rusų dronas su sprogmenimis buvo paleistas Baltarusijoje

2025-09-16 18:40
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Liepos pabaigoje Lietuvoje nukritęs dronas su dviem kilogramais sprogmenų buvo paleistas Baltarusijoje, remdamasis šaltinių informacija praneša naujienų portalas „Delfi“.

Žiniasklaida: liepą Lietuvoje nukritęs rusų dronas su sprogmenimis buvo paleistas Baltarusijoje / Lietuvos kariuomenės, T. Biliūno / BNS nuotr.

Skelbiama, jog tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kurios tikslas – patikrinti Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą. 

Šiame straipsnyje:
dronas
rusų dronas
Baltarusija
dronas Lietuvoje
Lietuvos kariuomenė
karinė operacija
provokacija

Lubianka
Vajeeee, o nors vieną dronų naikinimo sistemą turite? Bardakas KAM'e. 3 ministrai ir nieko nenuveikta...
1
0
