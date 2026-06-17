NŠA: didmiesčių mokiniai geriau pasirodo matematikos pasiekimų patikrinimuose

Savivaldybės vertintos suskirsčius į keturis tipus – mažąsias, žiedines, didžiąsias ir miesto.
„Didžiuosiuose miestuose besimokantys mokiniai ne tik truputėlį geriau išlaiko ketvirtos klasės matematikos (patikrinimus – BNS), bet ir didesnis procentas pasiekia aukščiausius įvertinimus“, – trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
„Taip pat galima atkreipti dėmesį, kad mažose savivaldybėse – turime pasidžiaugti – pagrindinį lygį pasiekiančių mokinių skaičius yra beveik toks pat kaip ir (visoje – BNS) Lietuvoje, bet labai norisi skatinti ir padėti, kad vis daugiau mokinių pasiektų ir aukštesnįjį lygį“, – kalbėjo jis.
Aukštesnįjį lygį matematikos pasiekimų patikrinime ketvirtoje klasėje šiemet pasiekė 15,8 proc. mokinių, pagrindinį – 60,1 proc., patenkinamą – 17,9 proc., slenkstinį – 3,4 proc., nepasiekė slenkstinio – 2,9 proc. mokinių.
Ketvirtokų matematikos NMPP surinktas bendras šalies taškų vidurkis siekė 20,6 iš 30 galimų taškų.
NŠA vadovo teigimu, aštuntokų matematikos pasiekimų patikrinimuose surenkamas taškų vidurkis šiek tiek krenta, taip pat mažiau mokinių pasiekia aukštesnį pasiekimų lygį.
„Mokiniai, kurie ketvirtoje klasėje patekdavo į pagrindinį, kai kurie jų (aštuntoje klasėje – BNS) patenka jau tik į patenkinamąjį pasiekimų lygį“, – teigė S. Šabanovas.
Lyginant mokinių pasiekimus pagal savivaldybių dydį, rezultatai panašūs į ketvirtos klasės patikrinimų.
„Vėl truputėlį geresni įvertinimai yra būtent miestų mokyklose, didžiųjų savivaldybių. Čia galima pastebėti ir daugiau aukštesniųjų pasiekimų mokinių, ir truputėlį didesnis kiekis yra pagrindiniame lygyje“, – nurodė NŠA vadovas.
Aštuntokų matematikos patikrinimo metu surinktas šalies taškų vidurkis siekia 20,1 taško iš 40.
Aukštesnįjį lygį matematikos NMPP pasiekė 5,8 proc. mokinių, pagrindinį – 49,1 proc., patenkinamą – 25,3 proc., slenkstinį – 10,1 proc., nepasiekė slenkstinio lygio – 9,7 proc. mokinių.
Lyginant rezultatus pagal mokomąsias kalbas, anot S. Šabanovo, tiek ketvirtoje, tiek aštuntoje klasėje nėra didelių esminių skirtumų.
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