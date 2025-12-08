Orai: tikros žiemos teks palaukti

„Kol kas nei šaltesnių, nei baltesnių ar šviesesnių orų dar nesimato. Nes audringų ir darganotų ciklonų sistema užgulė visą šiaurinę Europos dalį ir iki savaitės pabaigos pasiliks. Vakariau, virš Atlanto, užsisuks nauji ciklonai, vis labiau stiprėdami lėks į šiaurės rytus. Vienas iš jų, vardu Bram, antradienį ir trečiadienio naktį gali labai smarkiomis audromis Airiją ir Škotiją siaubti (tad ten keliaujantys pasidomėkite orų prognozėmis ir tarnybų perspėjimais). Mums kol kas labiau seksis – nors silpnokas ciklonas, vardu Frank III, vis arčiau link Skandinavijos ir Baltijos plėsis, pas mus tik kiek stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs, atmosferos fronto debesys šiek tiek kritulių, daugiausia lietaus, atneš. Darganotas ir neramus bus ir antradienis. Ramesnė ir sausesnė bus trečiadienio naktis, o trečiadienio dieną ir ketvirtadienį vėl bus vėjuota ir lietinga, nes nenaudėlis ciklonas vardu Bram, jau gerokai nusilpęs, per Skandinaviją keliaus. Po vėsesnio pirmadienio bus vis šilčiau, o savaitės vidurys dar šiltesnis. Kiek sausesnis ir gana šiltas bus penktadienis, nuo šeštadienio turėtų tik šiek tiek atvėsti, bet tikro šaltuko dar nesulauksime, o sekmadienį jau kiek daugiau palis. Deja, vėjas-niekadėjas sekmadienį vėl įsipūs...
Pirmadienį, gruodžio 8-osios naktį protarpiais nedideli krituliai – vakarinėje pusėje šiek tiek palis, rytinėje pusėje nedidelė šlapdriba su sniegeliu maišysis, nakties pradžioje šiaurės rytiniame-rytiniame pakraštuke plikledis, krituliuose ir dulksnoje bus miglota, dienos pradžioje be ženklesnių kritulių, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais, nedidelio lietaus debesys keliaus per Lietuvą, o pavakarę šiaurės rytuose gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, dieną pajūryje pietų, pietvakarių gūsiai iki 16 m/s. Nakties pradžioje minus 1 plius 4°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniame pakraštuke, dieną plius 2–6°C (vakare šils).
Antradienį, gruodžio 9 d. protarpiais lietus, naktį gausesnis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį plius 4–7°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, dieną plius 7–9°C.
Trečiadienį, gruodžio 10-osios naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, rytą lis vakariniuose rajonuose, dieną gausoko lietaus debesys greitai keliaus tolyn į rytus, pavakarę lis daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje pietvakarių 7–12 m/s. Naktį plius 3–6°C, dieną plius 7–9°C.
Ketvirtadienį, gruodžio 11 d. protarpiais palis, naktį daugiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipriausias pajūryje. Naktį plius 6–8°C, dieną plius 7–9°C.
Penktadienį, gruodžio 12 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną pietvakarių 6–11 m/s. Naktį plius 3–7°C, dieną plius 6–8°C.
Šeštadienį, gruodžio 13 d. gali šiek tiek palyti šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose, daugiausia naktį. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį plius 1–4°C, pajūryje plius 5–7°C, dieną plius 4–7°C, vėsiausia šiaurės rytuose, rytuose, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, gruodžio 14 d. rytą ir dieną gali gausokai palyti. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį plius 1–4°C, dieną plius 4–8°C, vėsiausia šiaurės rytuose, rytuose, šilčiausia pajūryje“, – feisbuke rašė sinoptikė.
