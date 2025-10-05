Paaiškėjo, kodėl buvo uždaryta Vilniaus oro uosto oro erdvė

Pasak centro atstovo Dariaus Butos, balionai atskriejo iš Baltarusijos, 13–14 balionų pastebėta Vilniuje ir Vilniaus apskrityje, o du iš jų – virš Vilniaus oro uosto.
„Šiąnakt buvo fiksuoti oro erdvės pažeidimai Lietuvos, iš viso užfiksuoti įskrendantys 25 meteorologiniai balionai iš Baltarusijos“, – LRT radijui sekmadienį sakė D. Buta.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad tokiems balionams leisti šiąnakt pūtė palankus vėjas iš pietų. Anot jo, dabar policija vykdo intensyvias balionų paieškas.
„Labai svarbu juos aptikti ir nustatyti, kas juos žada pasiimti“, – teigė V. Vitkauskas.
Pasak jo, panašus skaičius kontrabandinių balionų (26) fiksuotas ir rugpjūtį.
Lietuvos oro uostai (LTOU) anksčiau pranešė, jog šeštadienį 22.16 val. buvo uždaryta Vilniaus oro uosto oro erdvė, šalia oro uosto pastebėjus galimus oro balionus. Oro eismas atnaujintas 4.50 val.
Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Pasak NKVC vadovo, tokius balionus itin sudėtinga tiksliai nukreipti į oro uostą, tačiau „negalima atmesti blogiausio scenarijaus“.
„Kontrabandininkų tikslas, leisti juos ten, kur būtų patogiausia paimti, o ne prie oro uosto, kur sukeltos pajėgos, paieškos vyksta intensyviai“, – teigė V. Vitkauskas.
NKVC dar tikslina, kiek nukritusių balionų rasta Lietuvos teritorijoje, kiek iš jų gabeno kontrabandos krovinius.
„Įprastai tokius balionus leidžia kontrabandininkai, (...) jei vėjo kryptis palanki, jų skaičius gali būti dešimtys ar daugiau“, – sakė D. Buta.
Pasak LTOU, dėl incidento dalis skrydžių iš Vilniaus gali vėluoti, nes sutriko įgulų ir orlaivių rotacijos. Šeši reisai buvo atšaukti: į Ciurichą, Londoną, Frankfurtą, Kutaisį, Varšuvą ir Kopenhagą.
Pasak V. Vitkausko, šiemet jau fiksuota apie 500 tokių balionų.
