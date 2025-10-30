Paaiškėjo Konstitucijos egzamino geriausieji ir aktyviausieji

Norėdami pasitikrinti žinias, tautiečiai šiemet jungėsi ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir kitų pasaulio kampelių.
Praėjus savaitei po egzamino, komisija jau atrinko ir geriausiai šį iššūkį įveikusius dalyvius.
19-ąjį kartą surengtame Konstitucijos egzamine dalyviai rungėsi skirtingose kategorijose, įskaitant geriausiai Konstituciją išmanantį pasaulio lietuvį, aktyviausią mokyklą ir vyriausią dalyvį.
Nugalėtojų apdovanojimų ceremonija vyks Prezidentūroje, kurios metu Konstitucijos egzamino šalies vadovas ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė apdovanos geriausiai Konstitucijos egzamine pasirodžiusius dalyvius.
Šių metų nominacijų nugalėtojai:
Vyriausias dalyvis – Adelė Sipkuvienė;
Aktyviausia mokykla – Radviliškio Lizdeikos gimnazija;
Geriausiai Konstituciją išmanantis pasaulio lietuvis – Tomas Sadauskas, Belgija.
Geriausiai Konstituciją išmanantys moksleiviai:
Nugalėtojai 5 – 6 klasių grupėje:
Elada Zažeckytė;
Elman Shvets;
Motiejus Tamošaitis.
Nugalėtojai 7– 8 klasių grupėje:
Matas Zabulis;
Beatričė Trainytė;
Lukas Buslius.
Nugalėtojai 9 – 10 klasių grupėje:
Marija Ūla Bružaitė;
Rusnė Adomavičiūtė;
Matas Razma.
Nugalėtojai 11 – 12 klasių grupėje:
Tomas Preibys;
Armina Daunoravičiutė;
Simonas Ulevičius;
Nugalėtojai kategorijoje „kiti piliečiai“:
Justinas Levandavičius;
Arminas Adomaitis;
Artiom Salatinskij.
Nugalėtojai teisinį išsilavinimą turinčių ar teisę studijuojančių asmenų grupėje:
Viktorija Markovaitė;
Martynas Antanaitis;
Laura Putnaitė.
Šiemet egzaminą laikė 25 929 dalyviai.
