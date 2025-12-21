Paklausė žmonių, ar rūko kontrabandines cigaretes: atsakymai iškalbingi

Anot „Spinter tyrimų“ vadovo Igno Zoko, nepaisant žalos ekonomikai ir netenkamų valstybės pajamų dėl kontrabandos, dauguma apklaustųjų nesmerkia rūkančiųjų kontrabandines cigaretes.
„Nors pripažįstama, kad dėl cigarečių kontrabandos valstybė netenka pajamų ir pelnosi nusikalstamos struktūros, o žala Lietuvos ekonomikai suprantama kaip didelė arba vidutinė, smerkti rūkančių kontrabandines cigaretes šalies gyventojai neskuba“, – komentare BNS teigė I. Zokas.
Smerkti rūkančių kontrabandines cigaretes šalies gyventojai neskuba.
„Vyrauja nuostata, kad tokius produktus renkasi žmonės, kuriems per brangu pirkti legalias cigaretes“, – pridūrė jis.
20 proc. apklaustųjų teigė kontrabandines cigaretes rūkantys labai retai, 18 proc. – kartais, o 9 proc. – reguliariai, o niekada nerūkę jų dažniau teigė moterys ir aukščiausio išsilavinimo bei didžiausių pajamų tyrimo dalyviai (53 proc.).
Anot apklausos, nerūkantieji kontrabandos dažniausiai nurodė abejojantys dėl jų kokybės (51 proc.). Kiti teigė nežinantys, kur ar kaip tokių cigarečių įsigyti (37 proc.) arba jų vengiantys dėl nelegalumo (36 proc.). Be to, dalis respondentų sakė nenorintys remti nedraugiškų valstybių ekonomikos (22 proc.) ar bijantys galimų baudų už kontrabandos įsigijimą (20 proc.).
„Spinter“ apklausos duomenimis, dauguma respondentų mano, jog cigarečių kontrabanda daro žalą Lietuvos ekonomikai: 42 proc. ją vertina kaip didelę, 35 proc. – vidutinę.
„Siekiant nuostatų lūžio visuomenės sąmonėję reikia kompleksinių sprendimų: švietimo ir aiškinimo visuomenei, bausmių kontrabandininkams, baudų perkantiems tokius produktus, bet taip pat ir labiau prieinamų produktų bent jau pigiausioje produktų kategorijoje“, – BNS teigė I. Zokas.
Apklaustųjų nuomone, siekiant mažinti nelegalią rinką, svarbiausia nemažinti ar bent nedidinti mokesčių legalioms cigaretėms (58 proc.) ir griežtinti bausmes kontrabandininkams (54 proc.). Taip pat siūloma labiau šviesti visuomenę apie kontrabandos žalą (38 proc.).
Daugiau nei pusė (60 proc.) apklaustųjų didžiausia cigarečių kontrabandos blogybe laiko valstybės pajamų netekimą, 57 proc. –kad iš kontrabandos pelnosi nusikalstamos struktūros, 51 proc. – ji skatina korupciją. Beveik pusė respondentų pažymi pažeidžiamų žmonių įtraukimą į nelegalią veiklą (46 proc.) bei nedraugiškų valstybių pelnymąsi (41 proc.).
Apklausa parodė, kad kontrabandinių cigarečių paplitimą Lietuvoje dažniausiai lemia dideli kainų skirtumai su Baltarusija ir Rusija (74 proc.).
Daugiau nei pusė apklaustųjų nurodo valdžios nesugebėjimą pažaboti kontrabandos (52 proc.), du iš penkių išskiria didelę žmonių toleranciją tokiems produktams (40 proc.), o 16 proc. jos paplitimą sieja su istoriniu ir kultūriniu pasienio Lietuvos regionų artumu Baltarusijai.
Visuomenės apklausą lapkričio 17–28 dienomis organizacijos „Stiprūs kartu“ užsakymu atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklaususi 1016 žmonių.
(be temos)
(be temos)