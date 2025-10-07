Pasidalijo ilgalaike orų prognoze: ko tikėtis spalį?

Remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad spalio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: 7,3 laipsnio ir 68 mm) bus artima normai, o mėnesio kritulių kiekis – iki 20 proc. didesnis už 1991–2020 m. vidurkį.
„Vis dėlto, pastaruoju metu prognozė koreguojasi į šaltesnę pusę ir didėja tikimybė, jog mėnuo bus truputį vėsesnis nei vidutiniškai“, – teigė sinoptikai.
Žvelgiant į pastaruosius keletą metų, 2024 m. spalis buvo šiltesnis ir daug sausesnis nei vidutiniškai, 2023 metais – truputį šiltesnis ir gerokai drėgnesnis, 2022 m. – labai šiltas ir sausas, 2021 m. – truputį šiltesnis ir sausesnis, 2020 m. – antras šilčiausias spalis Lietuvos stebėjimų istorijoje, o kritulių kiekis atitiko normą.
„Taigi, per pastaruosius keletą metų vyravo šilti spalio mėnesiai. Paskutinį kartą šalti spaliai pasitaikė tik 2015 ir 2016 metais“, – teigė sinoptikai.
Žemėlapiuose: ECMWF modelio oro temperatūros (viršuje) ir kritulių kiekio (apačioje) anomalijų prognozės artimiausioms savaitėms. Meteo.lt iliustracija.
„Tai yra eksperimentinės prognozės, todėl jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta prognozė nereiškia, kad visai nepasitaikys labai šiltų ir/ar sausų dienų“, – teigė sinoptikai.
Prognozuojama, kad trečiadienio naktį be žymesnio lietaus. Kai kur rūkas. Vėjas pietų, 5–10 m/s. Temperatūra 2–7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio. Dieną Vakarų Lietuvoje lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra 9–14, pietrytiniuose rajonuose iki 16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos, šalies rytuose kai kur 2–4 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur palis, dieną protarpiais. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai