Lietuvoje – šalčiausia naktis šį rudenį

Šeštadienį vyravo sausi ir mažai debesuoti orai, tik vietomis šiauriniuose rajonuose truputį pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 2–8 laipsniai šilumos. Vakare temperatūra sparčiai krito, vietomis buvo susidaręs rūkas.
Naktį daug kur šalo iki 1–7 laipsnių šalčio, tik vakariniame šalies pakraštyje laikėsi 0–4 laipsnių šiluma.
„Dalyje Lietuvos vietovių tai buvo šalčiausia naktis šį rudenį (žemėlapyje pažymėta mėlynu apskritimu)“, – teigė sinoptikai.
Sekmadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.
Dalyje šalies dėl sniego ir šlapdribos vakare ir pirmadienio naktį formuosis laikina sniego danga iki keleto centimetrų. „Būkite atidesni kelyje, – įspėjo sinoptikai. – Žemėlapyje – Harmonie orų modelių skaičiavimai. Sniego dangos storis pirmadienį 8 val. ryte.“
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Antradienį vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
