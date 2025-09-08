Pateikė naujausią ilgalaikę orų prognozę

„Remiantis naujausiais ECMWF modelio skaičiavimais, prognozuojama, kad rugsėjo temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: 12,8 laipsnio ir 60 mm) bus iki 2,5 laipsnio aukščiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 20 proc. didesnis už 1991–2020 m. vidurkį. Panašius rezultatus pateikia kitas (CFSv2) ilgalaikių prognozių modelis. Rugsėjo mėnuo, skaičiuojama, turėtų būti maždaug 2–3 laipsniais šiltesnis, o kritulių kiekis – artimas normai. Apibendrinus, 2025 metų devintasis mėnuo turėtų būti šiltesnis nei vidutiniškai, o kritulių kiekis – artimas normai (arba truputį už ją didesnis). Bent jau šiuo metu skaičiuojama, jog lietūs Lietuvoje dažniau ims lankytis nuo penktadienio“, – teigė meteorologai.
Žvelgiant į pastaruosius keletą metų, 2023 ir 2024 m. rugsėjai buvo sausi, saulėti ir rekordiškai šilti (net 3,7–4 laipsniai šiltesni nei norma). 2022 m. rugsėjis pasitaikė labai šaltas ir sausas, 2021 metais – vėsus ir daug kur sausas, o 2020 m. – labai šiltas ir sausas. Per pastaruosius penkerius metus vyravo sausi, tačiau buvo tiek labai šiltų, tiek labai vėsių rugsėjų.
„Tai yra tik eksperimentinės prognozės, jų patikimumas nėra pakankamai aukštas, todėl svarbūs sprendimai, remiantis jomis, neturėtų būti priimami. Pateikta ilgalaikė prognozė nereiškia, kad visai nepasitaikys labai vėsių ir/ar drėgnų dienų. Primename, jog ilgalaikės prognozės reguliariai atnaujinamos ir pateikiamos meteo.lt svetainėje“, – teigė sinoptikai.
Antradienį lietaus tikimybė maža. Vėjas daugiausia rytų, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną pietvakarinėje šalies pusėje daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 21–26 laipsniai.
