Pasieniečiai sulaikė tris neteisėtus migrantus, mėginusius vykti į Vokietiją

Vienas Pakistano ir du Alžyro piliečiai bus grąžinti ten, iš kur neleistinai paspruko, – į Latvijos prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centrą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Ketvirtadienio vakarą sostinės oro uoste patruliuojantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai, turėdami iš tarnybos žvalgų gautos išankstinės informacijos, Šengeno išvykimo terminale prie įlaipinimo vartų patikrino du įtarimą sukėlusius jaunus vyrus. Pasieniečiams jie parodė savo telefonuose esančias skaitmenines įlaipinimo korteles. Į Berlyną susirengę užsieniečiai jokių asmens dokumentų sakė neturį. Pasieniečiai juos atvesdino į pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Ten vienas vyrų prisistatė esąs 20-metis Alžyro pilietis ir papasakojo į Latviją neteisėtai patekęs iš Baltarusijos.
Atlikę asmens ir daiktų apžiūrą, VSAT pareigūnai rado Latvijos užsieniečio registracijos pažymėjimą, išduotą Alžyro piliečiui. Tuomet migrantas prisipažino pasišalinęs iš Muceniekų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo centro, esančio šalia Rygos. Taksi automobiliu atvažiavęs iki Vilniaus oro uosto. Jo tikslas – Prancūzija.
Jo tautiečio, 21-erių Alžyro piliečio, istorija – labai panaši. Neteisėtai kirtęs Baltarusijos ir Latvijos sieną, buvo sulaikytas, pasiprašė prieglobsčio, pabėgo iš to paties Muceniekų apgyvendinimo centro ir traukiniu atvažiavo į Vilnių, tikėdamasis nuskristi į Berlyną, o iš ten – į Prancūziją.
Abu alžyriečius pasieniečiai perdavė savo kolegoms VSAT Užsieniečių registravimo centre.
Vos po kelių valandų nelegalios migracijos kontrolę atliekantys VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Talačkonių kaimu Pasvalio rajone sustabdė patikrinti iš Talino į Berlyną važiuojantį maršrutinį autobusą MAN. Keleivių dokumentus tikrinusių pasieniečių dėmesio sulaukė jaunas vyras, neturėjęs jokių asmens dokumentų, suteikiančių teisę atvykti ir būti Lietuvoje.
VSAT pareigūnams pasiteiravus, gal turįs prieglobsčio prašytojo dokumentą, keleivis pateikė 20-mečiui Pakistano piliečiui šiemet gegužės 28 d. išduotą Latvijos prieglobsčio prašytojo asmens tapatybės pažymėjimą.
Vyras prisipažino balandžio 28 d. iš Baltarusijos įsibrovęs į Latviją, traukęs į Lietuvą, tačiau netrukus buvęs ten sulaikytas. Gegužės 28 d. VSAT pareigūnai jį perdavė latvių pasieniečiams. Tačiau vyro būta atkaklaus: nepasisekus pirmąkart, jis dar kartą mėgino neteisėtai nukeliauti į Vokietiją.
Pakistanietis tvirtino iš Rygos vykęs į Berlyną.
Estijoje registruoto autobuso vairuotojas pasieniečiams paaiškino, kad šis keleivis į autobusą įlipęs Rygos autobusų stotyje, važiavęs į Vokietiją, tačiau įlaipinimo metu šio Pakistano piliečio jis nepastebėjęs.
Į Berlyną toliau važiuoti pakistaniečiui nepavyko – jis taip pat atsidūrė Pabradėje esančiame VSAT Užsieniečių registracijos centre.
Kaip skelbia VSAT, vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai įprastai grąžina kolegoms latviams.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Latvijos siena su šia šalimi yra 4 kartus trumpesnė nei Lietuvos (atitinkamai 173 km ir 679 km).
Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikyti ir grąžinti į Baltarusiją arba latvių pasieniečių atgrasyti dar Baltarusijos pusėje 10 181 migrantas. Tai daugiau kaip 8 kartus daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 1 268 atėjūnams.
Lyginant su ankstesne situacija, šiemet gerokai padidėjo ir vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautai: 2025 m. – 1 288, o šiemet vien per 7 mėn. – 1 836.
Šis reiškinys susijęs su neteisėtais migrantais, kurie iš Baltarusijos nelegaliai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, bene dažniausiai – Vokietiją.
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