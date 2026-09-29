 Pasieniečių mokykloje priesaiką davė per 50 kursantų

Pasieniečių mokykloje priesaiką davė per 50 kursantų

2026-09-29 10:50
ELTOS inf.

Pirmadienio rytą Pasieniečių mokykloje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje prisiekė 54 kursantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

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Rikiuotės aikštėje 45-osios laidos kursantai pasižadėjo sąžiningai mokytis, laikytis nustatytos tvarkos ir atsakingai ruoštis pasirinktai pasieniečio profesijai.

„Priesaika yra svarbus etapas kiekvieno kursanto kelyje. Tai ne tik iškilmingos ceremonijos dalis, bet ir sąmoningai duotas žodis, primenantis apie atsakomybę, pareigą, drausmę ir vertybes, kurios lydės tiek mokantis Pasieniečių mokykloje, tiek vėliau pradėjus tarnybą“, – pranešime pažymėjo VSAT.

VSAT teigimu, kursantų laukia intensyvus mokymosi laikotarpis. Mokymų metu jie gilins teorines žinias, stiprins fizinį pasirengimą, susidurs su naujomis patirtimis ir išbandymais, kurie padės pasirengti darbui saugant valstybės sieną.

Šiame straipsnyje:
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasieniečių mokykla
kursantai

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busimei kontrab
duoti zuodi dar neko nereiske. kaip zinoma paseineciai yra zmones jems irgi reike pinigu. je toke pat kaip dahtariuskes, tik del pinigu. o ar daris ka, ar tarnaus jems dzin.
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