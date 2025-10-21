Pasienyje su Baltarusija – vėl veiksmas: apgręžti 39 neteisėti migrantai

Pirmadienį Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai patekti 39 migrantams. Nė vienas jų nespėjo įžengti į Lietuvos teritoriją ties Lazdijų ir Švenčionių rajonais.
Popiet Kapčiamiesčio užkardos ruože ties Lazdijų rajonu, netoli Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienų sankirtos taško, pasirodė didžiausia pirmadienį fiksuota atėjūnų grupė – 20 asmenų.
Lietuvos siena su Baltarusija šioje vietoje eina Maros upe. Lietuvos teritorijoje prie pat sienos su Baltarusija yra įrengtas fizinis barjeras, skirtas apsisaugoti nuo tokių neteisėtų migrantų.
20 migrantų buvo stebimi ne tik VSAT kameromis, bet ir Lietuvos pusėje palei Marą visureigiais patruliavusių Kapčiamiesčio pasieniečių. Migrantai irgi matė anapus sienos budėjusius pareigūnus, todėl veržtis į Lietuvą nebandė. Jie nubėgo Lenkijos sienos link. Apie tai buvo informuoti šios šalies kolegos.
Kitos dvi mažesnės migrantų grupės, iš viso devyni asmenys, vėliau pirmadienį dar buvo pasirodžiusios kitose Kapčiamiesčio užkardos ruožo vietose irgi ties Lazdijų rajonu.
Švenčionių rajone iš Baltarusijos pusės prie sienos buvo priartėjusi 10 neteisėtų migrantų grupė.
Visais trimis atvejais į šias vietas atvyko pasieniečių ekipažai, kuriuos pamačiusios migrantų grupės skubiai atsitraukė į Baltarusijos gilumą.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos nelegaliai patekti 1 416 neteisėtų migrantų.
Pasak VSAT, šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys įsibrauti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys pralįsti į šalį ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
„Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją. Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję užsieniečiai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikia. Lenkijoje tokių išpuolių prieš jos pareigūnus būna dar daugiau“, – rašoma VSAT pranešime.
Latvijos pasieniečiai pirmadienį irgi apgręžė 39 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai sekmadienį neįleido 84 užsieniečių.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
