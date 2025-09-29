 Pasienyje su Rusija keturias valandas neveiks šis pasienio punktas: kokia to priežastis?

2025-09-29 07:22
BNS inf.

Pirmadienį, nuo 10 iki 14 val., Pagėgių savivaldybėje esančio Panemunės-Sovetsko pasienio kontrolės punkte bus stabdomas pėsčiųjų judėjimas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienyje su Rusija keturias valandas neveiks šis pasienio punktas: kokia to priežastis? / BNS/Scanpix nuotr.

Ribojimai įvedami dėl Rusijos pusėje vykdomų elektros tinklų priežiūros darbų. Likusią paros dalį punkto veikla vyks įprastai, be apribojimų.

Panemunės kontrolės punktas – vienas iš dviejų, veikiančių pasienyje su Rusija. Per jį vyksta tik pėsčiųjų judėjimas. Vidutiniškai per parą čia valstybės sieną kerta, pereidami Karalienės Luizės tiltu, kuris jungia priešingus Nemuno krantus, apie 150 asmenų.

Kitas pasienyje su Rusija veikiantis kontrolės punktas – Kybartų, per jį vyksta transporto priemonių ir asmenų judėjimas.

VSAT rekomenduoja planuojant keliones per Lietuvos ir Rusijos sieną atsižvelgti į laikinus ribojimus.

Tokie darbai Rusijos pusėje rugsėjį ir spalį atliekami kasmet.

