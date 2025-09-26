 Kelias valandas neveiks Panemunės pasienio kontrolės punktas

2025-09-26 11:53
BNS inf.

Pirmadienį, rugsėjo 29 dieną, nuo 10 iki 14 val., Panemunės-Sovetsko pasienio kontrolės punkte bus stabdomas pėsčiųjų judėjimas, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Ribojimai įvedami dėl Rusijos pusėje vykdomų elektros tinklų priežiūros darbų. Likusią paros dalį punkto veikla vyks įprastai, be apribojimų.

Panemunės kontrolės punktas – vienas iš dviejų, veikiančių pasienyje su Rusija. Per jį vyksta tik pėsčiųjų judėjimas. Vidutiniškai per parą čia valstybės sieną kerta, pereidami Karalienės Luizės tiltu, kuris jungia priešingus Nemuno krantus, apie 150 asmenų.

Kitas pasienyje su Rusija veikiantis kontrolės punktas – Kybartų, per jį vyksta transporto priemonių ir asmenų judėjimas.

VSAT rekomenduoja planuojant keliones per Lietuvos ir Rusijos sieną atsižvelgti į laikinus ribojimus.

Tokie darbai Rusijos pusėje rugsėjį ir spalį atliekami kasmet.

