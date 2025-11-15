Pasižymėkite kalendoriuje: eglučių įžiebimai – jau netrukus

Pirmasis tą padaryti ketina Kaunas – miesto gyventojos padovanotą eglę Rotušės aikštėje planuojama įžiebti lapkričio 22-ąją. Po savaitės – lapkričio 28 dieną – tą padarys ir Panevėžys.
Kaip ir Kaune, čia miestą papuoš panevėžiečio dovanota natūrali eglė.
Kauno kalėdinė eglutė
Paskutinį mėnesio šeštadienį – lapkričio 29-ąją – Kalėdų eglės bus įžiebtos Katedros aikštėje Vilniuje ir Teatro aikštėje Klaipėdoje.
Uostamiestyje jau dešimtą kartą bus puošiama natūrali eglė, vėl bus naudojamas pernai pagamintas besisukantis mechanizmas bei pakyla.
Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė kol kas neatskleidžia, kokia eglė bus įžiebta sostinėje.
Pirmąjį gruodžio penktadienį įžiebimo šventė vyks Šventojoje, miesto gyventojai ir jo svečiai gyvą Kalėdinę eglę galės išvysti kurorto centrinėje aikštėje.
Tuo metu gruodžio 6-ąją, šeštadienį, šventiniai renginiai suplanuoti penkiuose miestuose.
Kalėdų eglė šeštadienį bus įžiebta Prisikėlimo aikštėje Šiauliuose, Rotušės aikštėje Alytuje, J. Basanavičiaus aikštėje Birštone, Pramogų aikštėje Druskininkuose bei Palangoje prie Kurhauzo.
