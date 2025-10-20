Pateikė ilgalaikę orų prognozę

Anot jo, kalendorinis ruduo įpusėjo, o bobų vasaros ar bent panašių į ją orų nesulaukėme.
“Ir, greičiausiai, nesulauksime, net jeigu vėliau susidarytų palankios sąlygos drėgnam ir šiltam Atlanto orui su „pakeleivinga“ anticiklonine sistema atkeliauti iki Lietuvos. Paaiškinimas labai paprastas: spalio pabaigoje (trečią dešimtadienį) Saulės aukštis virš horizonto jau per mažas, kad galėtų „pramušti“ net ir ploną poinversinių debesų sluoksnį, kuris paprastai šaltuoju metu susidaro šiltam ir drėgnam orui užslinkus ant vėsaus paklotinio paviršiaus“, – teigė docentas.
Šiuo metu drėgno ir santykinai šilto oro kelias į Europą yra užblokuotas virš Šiaurės Atlanto (maždaug tarp 10° ir 50° vakarų ilgumos), todėl oras į mūsų regioną atkeliauja iš poliarinių platumų – nuo Norvegijos, Grenlandijos, Irmingerio jūrų akvatorijų bei pietinės Grenlandijos.
„Kadangi oro masių slinkimo kelias eina virš jūrų, kurios šiuo metu yra gerokai šiltesnės, nei pavasario pabaigoje, tai ir atkeliavęs į Baltijos regioną bei Lietuvą oras nėra ekstremaliai šaltas. Kita vertus, kaip tik virš minėtų jūrinių akvatorijų pastarosiomis savaitėmis vystėsi fronto ir ciklogenetiniai procesai, dėl kurių aktyvūs frontai atnešė į mūsų regioną drėgmės ir gal papildys kai kuriuose Lietuvos rajonuose išeikvotus gruntinius vandenis“, – teigė G. Stankūnavičius.
Spalio pirma pusė didesnėje Europos dalyje buvo vėsesnė už normą ir pagrindiniai veiksniai, lemiantys tokį oro temperatūros nuokrypių pasiskirstymą, buvo jau minėti blokuojantys procesai, ypač tada, kai jie vystosi į vakarus nuo 0° meridiano. „Didžiausi oro temperatūros nuokrypiai fiksuoti Vidurio Europoje, Balkanuose ir, ypač Alpių regione bei centriniuose Prancūzijos rajonuose (iki 8–10 °C žemiau normos). Šilčiau už daugiametę normą buvo tik pačiame pietvakariniame žemyno pakraštyje bei europinėje Arkties dalyje. Lietuvoje neigiami oro temperatūros nuokrypiai buvo nedideli (0,5 – -1,5 °C). Šią savaitę vidutinė paros oro temperatūra Lietuvoje kito nuo +6 iki beveik +10 °C (pajūryje) ir yra artima daugiametei šio laikotarpio temperatūrai, o iškritęs kritulių kiekis – mažesnis už normą“, – praėjusį penktadienį rašė specialistas.
Spalis – tai didelių permainų metas visame Šiaurės pusrutulio bariniame (slėgio) ir terminiame lauke. Maždaug nuo spalio vidurio ar pabaigos žemynų centrinės dalys tampa „šaldikliais“, o atitinkamos vandenynų dalys tose pačiose platumos – „šildytuvais“.
„Todėl oro masės, šiuo ir vėlesniu metų laiku atkeliaujančios iš žemyno, yra šaltos, o nuo vandenyno – šiltos. Slėgio lauke visų pirma išryškėja vis labiau stiprėjantis Sibiro (Azijos) anticiklonas, kuris spalio mėnesį dar paprastai nėra pilnai įsitvirtinęs virš Sibiro bei Centrinės Azijos (ir Tibeto) regionų, o lapkritį–gruodį jau yra pagrindinis orus formuojantis veiksnys didesnėje Eurazijos dalyje. Šiuo metu (gana anksti) Sibiro anticiklonas (su centru virš Sajanų kalnų masyvo, 1046 hPa) apima visą Rytų ir Pietų Sibirą, Mongoliją, dalį Vakarų Sibiro, Tolimųjų Rytų ir Mandžiūrijos. Minėtuose regionuose spalio antra pusė – tai jau žiemos sezonas su vidutine paros oro temperatūra žemesne už 0 °C. Tuo pat metu Šiaurės Atlante bei šiaurinėje Ramiojo vandenyno dalyje įsivyrauja gilūs ciklonai. Indijos vasaros musonas kaip ir pasibaigęs, tačiau pietinėje Indostano pusiasalio dalyje bei aplinkinėse jūrose (Bengalijos įlanka ir Arabijos jūra) ir salynuose dar vis tęsiasi drėgnasis laikotarpis. Minėtose jūrose vėlyvas ruduo taip pat yra ir tropinių ciklonų vystymosi metas, kurie dažniausiai būna mažiau intensyvūs negu Atlanto ar Ramiojo vandenyno ciklonai, tačiau užslinkę ant tankiai gyvenamų pakrančių lygumų Indo, Gango bei Bramaputros žemupiuose bei gretimuose rajonuose gali padaryti daug žalos bei lemti aukas“, – rašė G. Stankūnavičius.
Anot jo, antradienį sustiprės pietryčių krypties vėjas, orai palaipsniui šils. Antroje savaitės pusėje vyraus šiltesni, vėjuoti ir su krituliais orai.
„Spalio pabaiga–lapkričio pradžia prognozuojama šiltesnė ir drėgnesnė nei įprastai ir, jeigu šios ilgalaikės orų prognozės pildysis, dar galėsime kiek pasidžiaugti rudeniškais orais ir neskubėti keisti rūbą į žieminį“, – teigė docentas.
