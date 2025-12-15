Pedagogai ir specialistai Seimo prašo mobiliuosius telefonus mokyklose drausti įstatymu

„Manau, kad rasime patį teisingiausią sprendimą ir startuosime su vieninga tvarka nuo 2026 m. rugsėjo 1 d.” – pirmadienį ŠMK surengtuose klausymuose sakė parlamentaras Darius Jakavičius.
Klausymuose dalyvavę pedagogai, specialistai, Skaitmeninės etikos centro atstovai, visuomenininkai kritiškai vertino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtas įstatymo pataisas, siūlančias įpareigoti šalies ugdymo įstaigas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkas.
Rengdamos jas, mokyklos turėtų remtis tiek ŠMSM, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktomis rekomendacijomis.
Pasak Seimo narės Daivos Ulbinaitės, specialistai prašo aiškios tvarkos, kuri būtų įtvirtinta nacionaliniu lygmeniu, tai yra įstatymu.
„Kiek teko bendrauti su mokyklų vadovais, visi prašo vieningos, aiškios tvarkos įtvirtinimo nacionaliniu lygmeniu įstatymu, o ne rekomendacijų”, – sakė konservatorė D. Ulbinaitė.
Renginio dalyviai pastebėjo, kad nesant įstatymo, mokyklų tvarkos gali būti labai skirtingos. Pasak jų, tai ypač pasijustų, jei vienos šeimos vaikai lanko skirtingas mokyklas.
„Rekomendacijų variantas nepasiteisino. Tvarkos labai skirtingos, labai aiškiai matome problemą“, – teigė Seimo narys konservatorius Liutauras Kazlavickas.
Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos vardu kalbėjusi Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė šiuo klausimu taip pat prašė lyderystės iš Seimo.
„Mokyklos laukia sprendimų, lyderystės iš Seimo. Laukiame vieningos, aiškios tvarkos dėl mobiliųjų telefonų draudimo naudojimo ugdymo proceso metu. Tai ir mokinių saugumas, gerovė. Aiškios taisyklės ir vienodos praktikos mokyklose tikrai duotų ir geresnį rezultatą. Rekomendacijos, kurias šiandien turime, tikrai neužtikrina realios kontrolės ir neatitinka mokyklos atsakomybės masto“, – sakė A. Zavadskienė.
Vertindama vaikų naudojimąsi išmaniosiomis technologijomis ji sakė, kad jau esame peržengę raudoną ribą.
Seime yra svarstomos kelios iniciatyvos dėl mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siūlo įpareigoti šalies ugdymo įstaigas iki kitų metų rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose tvarkas.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė siūlo, kad telefonų ir planšetinių kompiuterių naudojimas mokykloje ne ugdymo tikslu būtų draudžiamas, išskyrus išimtinius atvejus. Jie būtų nustatyti mokyklų Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarkoje. Šią tvarką, įvertinę mokyklos tarybos pasiūlymus, tvirtintų ugdymo įstaigų vadovai.
Tuo metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narė D. Ulbinaitė siūlo griežtesnį ribojimą taikyti 1–10 klasių mokiniams. Konservatorių projektas numato pamokų ir pertraukų metu neleisti jiems naudotis asmeniniais mobiliaisiais telefonais, planšetėmis, išmaniaisiais laikrodžiais ir kitais įrenginiais, išskyrus specialius atvejus, kuriuos nustatytų ŠMSM.
Savo ruožtu Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Karolis Neimantas siūlo tik pradinukams pamokų ir pertraukų metu uždrausti naudotis asmeniniais mobiliaisiais telefonais ir kitais įrenginiais – išskyrus specialius atvejus, kuriuos nustatytų ŠMSM.
ELTA primena, kad šiuo metu leisti naudotis telefonais mokyklose ar ne, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
