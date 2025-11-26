Vyriausybė pritarė siūlymui didinti mokytojų atlyginimus

Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), nuo sausio 1-osios darbo užmokestis didės iš viso 8,41 proc.: 0,71 proc. didės pareiginės algos bazinis dydis, o 7,65 proc. – pareiginės algos koeficientai.
Šiuos susitarimus siūloma įtvirtinti Biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme.
Tam, kad šie sutarimai būtų įgyvendinti, 2026–2028 metų valstybės biudžeto projekte kasmet iš viso reikia numatyti po 184 mln. eurų vien tik mokytojų darbo užmokesčiui, tai yra 74,6 mln. eurų daugiau nei numatyta pirminiame biudžeto projekte.
Pasak ŠMSM, iš viso per trejus metus papildomai mokytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui didinti 8,41 proc. reikia beveik 744 mln. eurų.
Kaip buvo sutarta derybose, atlyginimai augtų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo programas, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovaujantiems darbuotojams, taip pat mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams, kitiems tyrėjams, dėstytojams ir neakademiniams darbuotojams.
Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas.
