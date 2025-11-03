Diskusijos dėl mokytojų algų kėlimo tęsiasi: iš kur paimti papildomų lėšų?

Praėjusią savaitę vykusiame susitikime su profsąjungų atstovais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pasiūlė nuo ateinančio sausio pedagogų darbo užmokestį kelti 5 proc., o nuo rugsėjo – dar 2,65 proc.
Finansų ministerijos skaičiavimais, įgyvendinant tokį siūlymą, papildomas lėšų poreikis sudarytų 19,4 mln. eurų ateinančias metais ir po 58,1 mln. eurų 2027–2028 metais.
„Atkreipiame dėmesį, kad tam, jog bendras metinis padidėjimas sudarytų 7,65 proc., pedagogų darbo užmokestį nuo rugsėjo 1 d. reikia didinti 2,53 proc.“, – ELTAI akcentavo ministerija.
Tuo metu Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) pasiūlė savo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. Tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc.
Anot ministerijos, šio siūlymo įgyvendinimas reikalautų apie 15,4 mln. eurų 2026 m. ir po papildomus 141,8 mln. eurų 2027–2028 metais.
„Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju nuo 2026 m. sausio 1 d. pedagogų darbo užmokestis didinamas 0,7 proc. dėl bazinio dydžio augimo, o nuo rugsėjo 1 d. – dar 10,7 proc. tam, kad bendras metinis padidėjimas sudarytų 11,5 proc.“, – ELTAI teigė Finansų ministerijos atstovai.
Savo ruožtu pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc.
Finansų ministerijos vertinimu, atliepiant šį siūlymą nuo kitų metų iki 2028 m. reikėtų papildomų 58,1 mln. eurų kasmet.
Ministerija tikina šiuos skaičiavimus pateikusi atsižvelgiant į jau numatytą darbo užmokesčio didinimą.
Kaip skelbta, Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų 5 proc. Šiam tikslui numatyta po 109,4 mln. eurų kasmet.
ELTA primena, kad numatytu finansavimu nepatenkinta LŠMPS derasi su ŠMSM dėl spartesnio mokytojų atlyginimų augimo. Pasak profsąjungos vadovo Egidijaus Milešino, jei dėl mokytojų algų didinimo nepavyks susitarti pirmadienį – bus organizuojamos protesto akcijos, galinčios virsti ir streiku.
