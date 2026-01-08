Vyriausybė – už „aušriečių“ iniciatyvą kelti PVM ribą įmonėms

Tai numatyta Finansų ministerijos registruotoje išvadoje, kuriai dar turi pritarti Vyriausybė.
Ši riba – juridinio subjekto metinės apyvartos suma, nuo kurios jam kyla pareiga registruotis PVM mokėtoju.
Finansų ministerija ragina pritarti „Nemuno aušros“ parengtame projekte keliamam tikslui skatinti smulkiojo verslo šalyje plėtrą.
Visgi siūloma dabar projekto Seime nesvarstyti, nes šis klausimas yra susijęs su Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės veiklos prioritetais, kuriais siekiama auginti Lietuvos ekonomiką.
„Todėl jis bus nagrinėjamas kompleksiškai su kitais šio Vyriausybės veiklos prioriteto klausimais, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes ir 2026 metais atlikus vertinimą dėl galimo ribos didinimo poveikio šešėlinei ekonomikai“, – teigiama išvadoje.
Projektas Seime pateikimo stadiją įveikė pernai gegužę.
Jo rengėjai argumentavo, kad dabar įmonės, kurių pajamos siekia iki 45 tūkst. eurų, negali mokėti konkurencingų atlyginimų – pastarąjį dešimtmetį rinkoje dirbančių asmenų atlyginimai ženkliai kilo, brango medžiagos, paslaugos ir energetiniai resursai.
Po pateikimo Seimas yra pritaręs ir kitam projektui, kurį parengė Mišrios parlamentarų grupės narys Artūras Zuokas – PVM mokėtojo ribą siūloma nuosekliai didinti iki maksimalios – pakėlus iki 60 tūkst. eurų, vėliau kelti iki 70 tūkst. eurų 2027 m. ir iki 85 tūkst. eurų 2028 m.
Europos Taryba 2006 m. pradėjo PVM direktyvą, kuri valstybėms narėms suteikia galimybę smulkiojo verslo įmonėms taikyti specialią schemą, nuo PVM atleidžiant apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija tam tikros ribos.
Nuo 2025 m. maksimali riba, kurią šalys gali taikyti, padidinta iki 85 tūkst. eurų.
