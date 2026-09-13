Perspėja visus: tokiuose renginiuose augintiniams – ne vieta

Diskusijų kyla ir dėl kitą šeštadienį Kaune rengiamos „Fejerijos“. Kai kurie gyvūnų šeimininkai, gyvenantys arčiau Aleksoto, nutarė tądien net nebūti mieste ir taip savo augintinius apsaugoti nuo triukšmo.
Gyvūnams – ne vieta
VMVT prieš kelias savaites sekėjus feisbuke nustebino įrašu, kuriame kreipėsi į žmones, einančius į koncertus su šunimis. Įraše akcentuota, kad koncertai, barai, sporto renginiai – ne pati geriausia vieta augintiniams.
Tam yra priežastis. Didelis garsas, žmonių minia, ryškios šviesos, vibracija, karštis, neįprasti kvapai ar ilgas buvimas triukšmingoje aplinkoje gyvūnams gali kelti stresą ir nerimą.
„Prieš pasiimdami augintinį į renginį, kuriame gausu žmonių, pirmiausia paklauskime savęs: ar jam ten iš tiesų bus komfortiškiau nei namuose?“ – pataria VMVT.
VMVT giria renginių organizatorius, kurie apie tai pagalvoja iš anksto – aiškiai informuoja lankytojus, kad į renginį augintinių geriau nesivesti.
„Primename – visada pasitikrinkite konkretaus renginio taisykles: jei gyvūnas į renginį gali būti vedamas, pasirūpinkite jo saugumu, galimybe pasitraukti nuo triukšmo, vandeniu, poilsio vieta ir kitomis jam būtinomis sąlygomis.
Ne tik renginiai gali būti iššūkis. Fejerverkai, griaustinis, garsūs buitiniai ar statybos darbai, didelės žmonių susibūrimo vietos taip pat gali kelti gyvūnui baimę ar stresą“, – įspėja VMVT.
Tokiose situacijose svarbu stebėti augintinio elgesį ir suteikti jam galimybę pasitraukti į ramią, saugią vietą.
Jei abejojate, kartais geriausias sprendimas – augintinį palikti ramioje, jam įprastoje aplinkoje.
Išvažiuos iš miesto
Ką daryti, kai į renginį neini, bet jis kelia triukšmą tavo namuose? Apie tai prakalbo su redakcija susisiekusi Aleksoto gyventoja Indrė (vardas pakeistas, tikras redakcijai žinomas).
Moteris nuosavame name augina du šunis, katiną ir, anot jos, visi jie paniškai bijo fejerverkų. Indrė stebisi, kad Vilniuje nepageidaujamas „Fejerijos“ renginys persikraustė į Kauną.
„Man šis renginys asocijuojasi su triukšmu, smarve. Kai tik sužinojau, kad jis vyks Kaune, apsisprendžiau tą savaitgalį išvažiuoti iš miesto į kaimą, pas močiutę. Ten ramiai pralauksime, kol tas renginys baigsis. Nežadu gąsdinti savo gyvūnų. Po Naujųjų metų būna pilna skelbimų apie iš išgąsčio pabėgusius šunis. Tikiuosi, kad Aleksotas ir aplinkiniai mikrorajonai ruošiasi šiam vakarui ir gyventojai pasirūpins savo gyvūnais“, – nuomonę dėsto Indrė.
Mes ne sengirėje organizuojame renginį. Tai vieta, kuri triukšmo prasme yra pritaikyta. Oro uostas nėra tylioji zona.
Stebisi, kad tai vyksta
„Fejerija“ vyks rugsėjo 19 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome. Tai, kad tokie renginiai iki šiol, vyksta stebina gyvūnų prieglaudos „Nuaras“ vadovę Jurgitą Gustaitienę.
„Aš išvis nesuprantu tų fejerverkų. Ar mes galime iš to sovietmečio išaugti? Mums vis reikia tų saliutų...“ – gūžčioja pečiais J. Gustaitienė.
Anot jos, kalbant apie fejerverkus, dažnai kalbama apie žalą šunims, katėms, tačiau neretai pamirštami kiti gyvūnai, kuriems tokie garsai kelia didelį diskomfortą: paukščius ir kitus laukinius gyvūnus.
„Aš pati mačiau, kas darosi, kai į dangus nušvinta nuo fejerverkų Kauno Santakos parke, tarkime, per Mindaugines. Iškart į dangų pakyla būriai paukščių. Žinoma, žmonėms gražu pažiūrėti į tas šviesas, bet kai matai besiblaškančius, sunkiai besiorientuojančius paukščius, supranti, kad tai didelė problema“, – atsidūsta ji.
J. Gustaitienė prašo „Fejerijos“ organizatorių prieš renginį būtinai įspėti šventės dalyvius, kad jie jokiu būdu nesivestų šunų.
„Nesiveskite šunų į tokius renginius. Žmogui tos šviesos ir triukšmas – gražu, o gyvūnams tai kelia baimę. Ypač jautrūs prie to nepratę gyvūnai“, – priduria „Nuaro“ vadovė.
Pašnekovė „Fejerijos“ metu šunų šeimininkus, gyvenančius Marvelėje, Aleksote, prašo nepalikti keturkojų lauke. Esant galimybei – įsileisti juos į kambarį.
J. Gustaitienė sako, kad po kiekvienų Naujųjų metų, kai miestuose gausybė fejerverkų, gyvūnų prieglaudų atstovams nėra kada švęsti – jie ieško pasiklydusių šunų.
„Kiek metų į galvą žmonėms kalame, kad nereikia vestis šunų į tokias šventes. Nereikia to daryti“, – akcentuoja „Nuaro“ vadovė ir viliasi, kad į Kaune vyksiantis renginys nepridarys daug darbo gyvūnų sergėtojams.
Renginys – ne sengirėje
Susisiekėme su įmonės „Blikas“ direktoriumi Ovidijumi Barkausku, „Fejerijos“ organizatoriumi. Jis patikino, kad į renginį neplanuoja įleisti žmonių su augintiniais. Verslininko nuomone, tokios šventės gyvūnams – ne vieta, nes jie bijo ne tik fejerverkų, bet gali išsigąsti ir trankios muzikos, skraidančių lėktuvų garsų.
„Manau, būtinai reikėtų perspėti žmones“, – teigia O. Barkauskas.
Kalbėdamas apie laukinius gyvūnus, jis sako nemanantis, kad jie turėtų patirti išgąstį, mat renginys vyks oro uosto teritorijoje, o ji ir įprastomis dienomis gana triukšminga.
„Ten skraido lėktuvai, didesnis garsas, todėl natūralu, kad gyvūnai nuo tokių vietų atsitraukia atokiau. Garsas renginyje niekuo per daug nesiskirs nuo griaustinio trenksmo ar maksimalaus leistino lėktuvo garso. Mes ne sengirėje organizuojame renginį. Tai vieta, kuri triukšmo prasme yra pritaikyta. Oro uostas nėra tylioji zona“, – priduria O. Barkauskas.
Dabar – jautrus metas
Ką apie laukinius gyvūnus ir triukšmą mano tikrieji šios srities ekspertai? Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė sako, kad tiksliai numatyti, kaip konkretus renginys paveiks laukinių gyvūnų elgseną, nėra galimybės.
Vis dėlto ji sutinka, kad staigus triukšmas, šviesos blyksniai ir kiti aplinkos dirgikliai gali sukelti gyvūnams stresą ir pakeisti įprastą jų elgseną. Išsigandę gyvūnai gali pradėti judėti neįprastomis kryptimis, todėl tam tikrais atvejais gali padidėti jų patekimo į pavojingas situacijas, įskaitant važiuojamąją kelio dalį, rizika.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad renginio data patenka į paukščių rudeninės migracijos laikotarpį, kai jų judėjimas intensyvesnis, todėl paukščių atžvilgiu rizika būti išgąsdintiems ir dėl to patirti neigiamų padarinių gali padidėti“, – priduria J. Morkūnaitė.
Pasak jos, vertinant tokius renginius svarbu atsižvelgti į visas aplinkybes ir įvertinti galimą jų naudą ir rizikas. Renginio organizavimo ir vietos parinkimo metu tikslinga įvertinti ne tik žmonių saugumo ir renginio organizavimo aspektus, bet ir galimą poveikį aplinkai ir gyvūnų gerovei.
„Mūsų požiūriu, kuo geriau iš anksto įvertinamos galimos rizikos ir numatomos jų mažinimo priemonės, tuo atsakingiau galima organizuoti tokio pobūdžio renginius“, – apibendrina Laukinių gyvūnų globos centro vadovė.
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