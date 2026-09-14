Po incidento prie mečetės – vertinimai: visuomenės pareiga yra aiškiai pasakyti

„Laisvė reiškia ne tik teisę kalbėti pačiam, bet ir pareigą gerbti šalia esantį žmogų, nepriklausomai nuo jo tautybės ar tikėjimo. Nesutarimai negali virsti žmonių žeminimu ir priešiškumo kurstymu“, – pirmadienį išplatintame pranešime teigė jis.
Pasak J. Oleko, demokratinėje valstybėje turi būti gerbiama tiek teisė laisvai reikšti savo nuomonę, tiek žmogaus teisė išpažinti savo religiją.
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„Lietuvoje galime turėti skirtingas nuomones apie migraciją, religiją ar kitus jautrius klausimus. Galime ginčytis, kritikuoti ir protestuoti. Tačiau sąmoningas žmonių žeminimas ar trukdymas jiems atlikti religines apeigas nėra tas kelias, kuriuo turėtume eiti“, – tvirtino jis.
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Parlamento vadovo teigimu, konkretų teisinį įvykių vertinimą turi pateikti teisėsaugos institucijos, tačiau visuomenės pareiga – aiškiai pasakyti, kad visi turi mokėti gyventi kartu ir gerbti vieni kitus.
BNS rašė, kad penktadienio vidurdienį Ramybės parke Kaune, prie mečetės, susirinko būrys baikerių. Musulmonų pamaldų metu jie garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
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Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS informavo, kad pradėta administracinė teisena dėl susirinkimų ir kitų renginių organizavimo reikalavimų pažeidimo.
Be to, policija pradėjo aplinkybių patikslinimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl neapykantos kurstymo prieš žmonių grupę.
(be temos)
(be temos)