Popovienė: pamokų skaičių reguliuos Švietimo ministerija

Padidinti pamokų skaičių pradinukams planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose.
„Dirbame su Sveikatos apsaugos ministerija ir esame jau sutarę, kad Sveikatos apsaugos ministerija bus atsakinga už higienos normas, kurios reguliuos patalpas, apšvietimą ir taip toliau, o mokinių mokymosi krūvį, valandų skaičių per savaitę reguliuos Švietimo ministerija ministro įsakymu“, – žurnalistams trečiadienį sakė R. Popovienė.
BNS skelbė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovybė aiškinasi galimybes padidinti pamokų skaičių pradinukams, dėl to kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją.
Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip penkios pamokos, 2–4 klasėse – šešios, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse – septynios pamokos.
Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31–32.
Savo ruožtu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė plačiai nekomentavo siūlymų dėl higienos normos pakeitimų, teigė, kad atsakymą ministerija pateiks gavusi kreipimąsi ir išnagrinėjusi konkrečius skaičius.
Siūlomus pakeitimus švietimo ministrė planuoja pateikti pavasario sesijoje.
„Mūsų pagrindiniai darbai ir sprendimai bus šių metų pavasario sesijoje, kur mes teiksime Švietimo įstatymo pataisas, kad lietuvių kalbos valandų skaičius turi būti toks pat kaip gimtosios – ne mažiau negu gimtosios kalbos“, – sakė R. Popovienė.
„Tai gali reguliuoti švietimo mokslo ministras įsakymu savo, bet bus leista ir galimybė pačioms mokykloms nusistatyti ir mažesnį gimtosios kalbos valandų skaičių, kaip dabar yra ir kitose mokyklose“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, birželį Vilniaus miesto savivaldybė nuo šių mokslo metų tautinių mažumų mokyklų, kuriose yra pradinės klasės, vadovams metinėse užduotyse įtraukė tikslą nustatyti, kad pradinukams lietuvių kalbos mokymui skiriamos ne mažiau kaip šešios akademinės valandos (4.30 val.) per savaitę.
Tuomet teigta, jog toks sprendimas priimtas „įvertinus pastarųjų kelerių metų lietuvių kalbos egzaminų rezultatų duomenis ir siekiant stiprinti mokinių lietuvių kalbos įgūdžius bei gerinti pasiekimų rezultatus“.
Rugsėjį sostinės savivaldybė BNS nurodė, kad atsižvelgiant į ŠMSM patvirtintus Bendrojo ugdymo 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metams planus bei mokyklų galimybes, tautinių mažumų mokyklos numatė didesnį savaitinių valandų, skirtų lietuvių kalbos ugdymui, skaičių.
Anot jos, papildomas laikas skirtas iš gimtosios kalbos ugdymo, neformalaus švietimo ar mokinių poreikių tenkinimo valandų.
