Popovienė: pažadas mokytojams nėra laužomas, ieškoma geriausio sprendimo

Pasak politikės, derybos dėl mokytojų atlyginimų vyksta toliau. Be to, kaip pabrėžia ji, ieškoma geriausio sprendimo.
„Nelabai gal sutinku, kad pažadas laužomas, nes iš tiesų nežinau, apie kokius pažadus kalbama. Ar dėl darbo užmokesčio? Tai iš tiesų tas pažadas nėra laužomas, tiesiog ieškoma paties geriausio, optimaliausio sprendimo. Ir mūsų susitarimuose nėra tam tikrų akcentų galbūt pasakyta, nuo kada mes turėtume kalbėti apie darbo užmokesčio didinimą – ar tai būtų nuo rugsėjo 1-os, ar tai būtų nuo sausio 1-os dienos, tiesiog yra įvardinama, kad kasmet“, – LRT televizijai trečiadienį sakė R. Popovienė.
„Iš tiesų tas procesas yra toks, kad turim rasti tą patį geriausią, optimaliausią variantą, atsižvelgdami į finansines galimybes“, – dėstė ji.
Trečiadienį prie ŠMSM mitingą surengusi mokytojų profsąjunga reikalauja, kad algos pedagogams būtų keliamos nuo kitų metų sausio, kaip numatyta kolektyvinėje sutartyje.
Savo ruožtu ministerija siūlo kitokį, neva palankesnį variantą – algas 11,5 proc. didinti nuo 2026 m. rugsėjo. Šį siūlymą ministerijai pateikė kita, Egidijaus Milešino vadovaujama Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS).
Pasak R. Popovienės, nėra lengva rasti variantą, kuris pateisintų visų profsąjungų lūkesčius.
„Turime akcentuoti ir turime suprasti, kad profesinių sąjungų, atstovaujančių pedagogams, yra penkios. Kiekviena turi savo lūkesčių ir rasti tą tokį patį geriausią, optimaliausią variantą tikrai nėra taip paprasta. Tačiau visada esu pedagogų pusėje ir švietimas yra vienas iš prioritetų šalia šalies gynybos, tą visada akcentuoju“, – LRT televizijai komentavo ministrė.
Savo ruožtu mitingą trečiadienį organizavęs A. Navickas nuo jo vadovaujamos profsąjungos keliamų reikalavimų neatsitraukia ir viliasi, kad ministerija į tai atsižvelgs.
„Tai mes siūlėme nuo gruodžio (didinti algas – ELTA) , bet ministrė atmetė tą siūlymą. Čia jeigu taip šiek tiek pašaržuotume ir pajuokautume. Bet jeigu kalbėtume rimtai, tai įsipareigojimas labai aiškus – yra šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas plius 5 proc. Tai kam čia dabar diskutuoti ir vardinti, kiek yra mėnesių metuose. Nežaiskim tokių žaidimų“, – LRT televizijai sakė LŠDPS vadovas.
„Tikimės, kad ministrė šiandien visgi mokytojus išgirdo, mums taip pasirodė, ir tikrai rasim geriausią sprendimą“, – vylėsi jis.
Kaip skelbta, trečiadienį prie ŠMSM pedagogai surengė mitingą. Apie pusė tūkstančio susirinkusių protestuotojų mušė būgnais, buvo nešini plakatais: „Jei prašysite, mes padėsime jums laikytis pažadų susitarimų reikia laikytis“, „Ne tik mokiniams, bet ir mokytojams +10“, „Pažadų daug, bet mokytojų per mažai“, šaukė „gėda“.
Apie planuojamą mitingą paskelbta paaiškėjus, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. Taip, pasak A. Navicko, buvo sulaužytas pedagogų bendruomenei duotas pažadas algas kelti jau nuo sausio.
Savo ruožtu ŠMSM vadovė tvirtina, kad dabar numatyta algų kėlimo tvarka finansine prasme mokytojams yra pati palankiausia, o tam skirtą biudžeto dalį ministrė vadina rekordine.
Anot R. Popovienės, pirminis siūlymas nuo sausio atlyginimus kelti 5 proc. netiko nei pedagogų ir švietimo darbuotojų profsąjungoms, nei ministerijoms, o kiti, šiuo metu neatliepti lūkesčiai, esą negalėjo būti patenkinti dėl riboto valstybės biudžeto.
Be to, ministerijos skaičiavimais, taikant šiuo metu numatytą pedagogų darbo užmokesčio kėlimo tvarką, šios profesijos atstovai trejų metų laikotarpiu uždirbtų daugiau.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
Naujausi komentarai