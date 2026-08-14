Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas

Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis, rugpjūčio 17-oji.
Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokios studijų sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.
Stojantieji kviečiami teikti prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, jungiantis per LAMA BPO tinklalapį.
Antrajame papildomo priėmimo etape stojantieji, prisijungę prie savo paskyros, iš naujo turi pateikti prašymus, o jeigu nedalyvavo pagrindiniame priėmime, registruotis ir teikti naujus prašymus priimti studijuoti į universitetinių ar koleginių studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų.
Teikiant prašymą galima nurodyti ne daugiau kaip šešis pageidavimus.
Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną.
LAMA BPO duomenimis, papildomam priėmimui liko per 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse studijų krypčių grupėse: nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos bei informatikos.
Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo daugiau kaip 21,7 tūkst. stojančiųjų, studijų sutartis su universitetais ir kolegijomis pasirašė per 18,3 tūkst. stojančiųjų, iš jų į valstybės finansuojamas vietas – daugiau kaip 11,6 tūkst. stojančiųjų.
Papildomam priėmimui buvo likę valstybės finansuojamų vietų: beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 koleginėms studijoms.
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