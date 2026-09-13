Premjeras dar šiemet žada papildomų lėšų teismų informacinės sistemos „Liteko“ veiklai stabilizuoti

Tai jis pranešė šią savaitę per Vyriausybės valandą Seime.
Kokia suma galėtų būti skirta, Vyriausybės vadovas nenurodė, tačiau Nacionalinė teismų administracija yra pateikusi 1,5 mln. eurų poreikį.
„Matome tą situaciją kaip probleminę. (...) Kadangi buvo išsakytas poreikis, kuris finale susiveda į pinigus, pinigai susiveda į technologijas ir žmones, tai aš paprašiau, kad ir finansų ministras, ir Vyriausybės kancleris pasakytų, ir aš esu politiškai nusiteikęs dar šiais metais padėti, nelaukiant 2027 metų asignavimų, kad paskiau, neduok Dieve, kažkas pakeliui ir įvyktų“, – sakė M. Sinkevičius.
Anot jo, Teisėjų tarybos vadovybė jį informavo apie situaciją, kuri susidarė keičiant teismų informacinę sistemą.
„Kaip matyti, ne viskas buvo sklandu su tiekėju, gal net ir tas „Liteko I“ suarchyvuotas anksčiau galėjo dar funkcionuoti. Bet laiko atgal neatsuksi, reikia turbūt dorotis su problemomis, kurias dabar paveldėjome“, – teigė premjeras.
„Buvo išsakytas poreikis etatams, IT specialistams, kurie gal sugebėtų tą situaciją stabilizuoti. Buvo išsakytas konkretus poreikis ir specialistams, ir kibernetinei saugai, kas turbūt irgi yra elementas šios visos naujos „Liteko II“ sistemos apimtyje“, – tvirtino jis.
Nacionalinė teismų administracija BNS informavo, kad šiemet užtikrinti sklandų „Liteko II“ darbą papildomai reikėtų apie 1,5 mln. eurų.
Šios lėšos būtų skirtos teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį.
„Siekiant užtikrinti teismų veiklos tęstinumą ir sėkmingą sistemos stabilizavimą bei ilgalaikį „Liteko II“ veikimą, būtina numatyti tiek skubų finansavimą teismų darbuotojų priemokoms už padidėjusį darbo krūvį pirminiame „Liteko II“ eksploatavimo etape, tiek nuo 2027 metų reikalingas lėšas nuolatinės Nacionalinės teismų administracijos, kaip sistemos valdytojos ir profesionalios sistemos prižiūrėtojos, kompetencijos sukūrimui bei „Liteko II“ techninei priežiūrai ir vystymui“, – nurodė Nacionalinė teismų administracija.
Anot jos, kitų metų biudžete tam reikėtų dar 1,1 mln. eurų: beveik 640 tūkst. eurų – informacinės sistemos kompetencijų specialistų branduoliui sukurti ir dviejų IT patarėjų pareigybėms įsteigti. Apie 460 tūkst. eurų kainuotų sistemos priežiūra bei vystymas.
BNS rašė, kad „Liteko II“ susiduria su trikdžiais nuo pat jos paleidimo birželio pradžioje.
Nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio mėnesio pabaigos registruoti 169 aukščiausio prioriteto ir 141 aukšto prioriteto incidentai. Dauguma jų jau išspręsti ir įdiegti ar dar laukia patikrinimo bei įdiegimo.
Sistemą kūrė įmonė „Proit“, kuri vėliau buvo įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos atnaujinimo aplinkybių. Šiuo metu sistemos veiklą prižiūri įmonė „Novian Pro“.
Nacionalinės teismų administracijos direktorė Jurga Greičienė yra sakiusi, kad galimybė veikti ir planuoti veiklas dėl „Liteko“ funkcionalumo bei tolesnio vystymo yra tiesiogiai priklausoma nuo skiriamo finansavimo.
„Liteko II“ yra kompleksinė informacinė sistema, skirta organizuoti teismų procesus, paskirstyti bylas, tvarkyti duomenis, keistis jais su kitomis valstybės duomenų sistemomis ir registrais, teikti teismų elektronines paslaugas, kt.
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