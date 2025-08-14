Prieš ilgąjį savaitgalį – didžiulės spūstys automagistralėje A1

Daugeliui penktadienis – nedarbo diena, kadangi visoje šalyje švenčiama Žolinė. Tiesa, panašu, kad ilgąjį savaitgalį suplanavę tautiečiai darbus jau ketvirtadienį baigė daug anksčiau – šalies keliuose nusidriekė spūstys.
Kauniečiai jau apie vidurdienį feisbuke linkėjo kantrybės važiuojantiems į pajūrį.
„Magistralė Vilnius–Kaunas–Klaipėda – vienas didelis „kamštis“ nuo „Lytagros“, – rašė vienas vyras socialiniame tinkle.
„Važiavau prieš valandą maždaug tai kamštis, ko gero, dabar jau bus nuo Rumšiškių iki „Megos“, – apie 14 val. pranešė moteris.
Apie 16 val. A1 kelią, navigacijos programėlės „Waze“ duomenimis, vis dar kemša automobiliai.
Spūstims įtaką daro ir remontuojami kelio ruožai, kuriuose greitis ribojamas iki 70 ar net iki 50 km/val., pavyzdžiui, ties Kruna.
