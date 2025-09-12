Gyventojų kantrybė senka: užsitęsę vasaros darbai sukelia chaosą visame mieste

Viena pagrindinių Šilainių arterijų leidžia lengvai pasiekti kitas miesto vietas. Tai – vienas didžiausių Kauno miegamųjų rajonų, iš kurio gyventojai kasdien traukia į miesto centrą. Tačiau kelias, vedantis į Šilainius, nuo vasaros uždarytas. Darbai turėjo būti baigti iki mokslo metų pradžios, tačiau, kaip sako kelininkai, gamta jų nepasigailėjo – lietūs ir potvyniai sugriovė planus. Dabar kelias bus uždarytas dar mažiausiai porą mėnesių.
„Lietus pridaro daug žalos, reikia perdarinėti, laukti, kol išsidrenuos vanduo. Tikimės eismą paleisti iki lapkričio mėnesio, su gamta sudėtinga šlaite“, – kalbėjo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Atrodytų, viena uždaryta gatvė – smulkmena, tačiau ši viena gatvė užkemša visą miestą ir apkrauna pagrindinę šalies autostradą.
„Didieji srautai nusikreipia į Neries krantinę ir į A1. Jeigu turime A1 kokį nors įvykį, tada tikrai matome, kad daug spūsčių“, – šnekėjo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Viena didžiausių gatvių – Karaliaus Mindaugo prospektas – baigtas laiku. Tačiau kitose miesto vietose statybos tebevyksta, jos kasdien paralyžiuoja eismą, užkemša centrą ne vienai valandai.
„Minkovskių gatvė, Kėdainių tilto statyba, Linkuvos gatvė, tie projektai negalėjo būti užbaigti iki rugsėjo mėnesio, jie tęsiasi“, – teigė A. Pakalniškis.
Kauniečiai jau skaičiuoja, kiek jiems prailgo kasdienės kelionės, kai į gatves vienu metu grįžo visos mašinos. Piko metu kai kurie vairuotojai stengiasi nė nepajudėti iš vietos ir juokauja, kad spūstys kartais tokios ilgos, jog pravartu turėti su savimi pietus ir vakarienę.
„Kartais būna tokie kamščiai, kad reikia valandą prastovėti ir daugiau“, – tikino pašnekovas.
„Birželio gatvę remontuoja, ten iš viso tragedija“, – pasakojo kitas pašnekovas.
Problemas kelyje mato ne tik spūstyse įstrigę vairuotojai, bet ir savivaldybė. Visgi pagrindiniai kaltininkai – vykstantys statybų darbai. Tokia kasdienybė gadina nervus vairuotojams.
„Tą patį matome ir mes, kamščių daug, rugsėjį žmonės ieško kelių, turi iššūkių“, – nurodė M. Matusevičius.
Kone kasdien tenka perreguliuoti šviesoforus, kad gyventojai bent pajudėtų iš vietų, kur įstrigę spūstyje.
„Stebime srautus, kiekviena sankryža turi laidumą, stengiamės, kad šviesoforai dirbtų maksimaliai laidžiai“, – kalbėjo M. Matusevičius.
Transporto skyriaus vedėjas pataria planuoti keliones su mažiausiai pusvalandžio atsarga – tik taip galima išvengti netikėtų vėlavimų.
„Truputėlį turėtume anksčiau išvažiuoti iš namų, ne vasaros laikas, 10–20 minučių anksčiau išvažiavus galbūt atvažiuosime laiku“, – nurodė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Darbus baigus eismas turėtų pagerėti, tačiau kol kas vairuotojams lieka tik kantrybė ir laikrodis rankose bei tikėjimas, kad darbai bus užbaigti prieš prasidedant kalėdinei karštinei kelyje.
