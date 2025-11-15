Prognozės pasitvirtino: Lietuvoje iškrito pirmasis sniegas

Meteorologas Gytis Valaika feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ kiek anksčiau pranešė, kad penktadienį Estijoje jau pasirodė šlapdriba ir sniego kruopos, o Lietuvoje pirmosios snaigės turėtų pasirodyti savaitgalį – gausiau sekmadienio vakarą ir pirmadienio naktį.
Prognozės nebuvo iš piršto laužtos – gyventojai socialiniuose tinkluose dalijasi nuotraukomis iš Mažeikių rajono ir sveikina vieni kitus su pirmuoju sniegu.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Naktį iš penktadienio į šeštadienį debesų juosta ir krituliai paliko Lietuvą. Šiandien jau dažniau pamatysime saulę. Rytą šiauriniuose rajonuose vietomis tykos plikledis. Dieną žymesnių kritulių nesulauksime. Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakils vos iki 2-6, Kuršių marių ir Baltijos pakrantėje kai kur 7 laipsnių šilumos. Vakarop pastebėsime, kad temperatūra krenta. Orui pradėjus šalti, vėl vietomis susidarys plikledis.
Sekmadienio naktį daug kur atšals iki 0-5 laipsnių šalčio, tik pajūryje išliks 1-3 laipsnių šiluma. Krituliai mažai tikėtini, tačiau kai kuriose vietovėse galima tikėtis plikledžio. Dvelks nestiprus pietryčių, pietų vėjas.
Sekmadienio dieną debesų atplauks daugiau. Vietomis iškris įvairūs krituliai, vyraus nedidelis lietus, šlapdriba. 5-10 m/s greičiu pūs pietinių krypčių vėjas. Bent kiek malonesnės šilumos šis vėjas neatneš. Aukščiausia temperatūra įstengs pakilti tik iki 1-6 laipsnių šilumos.
Panašūs orai bus ir pirmosiomis naujos savaitės dienomis.
