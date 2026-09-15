Robertas Kaunas: Lietuva ir Lenkija telks pajėgas, kad išsiaiškintų dronų incidentus

„Naktį susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, sukontaktavome iš karto po incidento“, – LRT televizijai sakė R. Kaunas, turėdamas omenyje incidentą Lietuvoje, kai iš Baltarusijos įskridusį droną teko numušti NATO oro policijos naikintuvams.
„Sutarėme aiškintis aplinkybes kartu, sutelkti pajėgas, kad išsiaiškintume visas aplinkybes“, – pridūrė jis.
Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi, įtariama, Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija.
Tuo metu į Lietuvos teritoriją antradienio naktį buvo įskridęs dronas iš Baltarusijos. Jį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
R. Kaunas sakė gerai vertinantis visą operaciją.
„Gyventojai buvo informuoti laiku, operacija įvykdyta sklandžiai. (...) Šį kartą sutelktas darbas kartu davė teigiamus rezultatus“, – kalbėjo ministras.
Šį kartą sutelktas darbas kartu davė teigiamus rezultatus.
Pasak jo, incidentas rodo, kad Rusijos karas Ukrainoje yra intensyvus ir, nors vyksta per tūkstantį kilometrų nuo Lietuvos, konflikto mastas yra platus.
„Rusijos nenoras sėsti prie taikos derybų daro įtaką ir mūsų, Baltijos jūros regiono saugumui“, – teigė R. Kaunas.
Institucijos žada tirti, kokiomis aplinkybėmis dronas įskrido į Lietuvą, kokia buvo jo kilmė ir skrydžio tikslas.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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